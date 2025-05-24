Строителей одного из крупнейших мегапроектов Путина в Арктике оставили без зарплат, еды и билетов домой 24.05.2025, 0:45

Сотни рабочих застряли в вахтовых поселках.

Сотни рабочих, нанятых для строительства Баимского ГОКа на Чукотке — одного из крупнейших арктических мегапроектов Кремля стоимостью более триллиона российских рублей — застряли в вахтовых поселках, оставшись без зарплат и билетов домой, пишет The Moscow Times.

С марта в поселке Билибино работники компании «Земтек», ведущей строительство ГОКа, перестали получать деньги, рассказала проекту «Говорит НеМосква» правозащитница Наталья Деменко. По ее словам, с апреля люди не могут выехать из вахтовых поселков, а в начале мая они записали обращение к правителю РФ Владимиру Путину, после чего около 400 человек вывезли в Магадан.

Часть рабочих прекратила работать из-за невыплаты зарплат, а в ответ их перестали обеспечивать питанием. «Около полутора суток они просидели без еды», — рассказала Деменко.

Сейчас, по ее словам, в Билибино остаются около 700 рабочих. Некоторые вахтовики были вынуждены взять кредиты для покупки билета на самолет до Магадана, который стоит 36 000 рублей. Схожая ситуация с вахтовиками в подразделениях «Земтек» имеет место и в других регионах, сказала Деменко. В компании долги по зарплате обещали погасить к 30 мая. «Также и вывезти должны были — были списки с 19 по 29 мая. Но уже 19-го людям пришло сообщение, что все рейсы отменяются», — прокомментировала активистка.

Она не уточнила, на строительстве какого именно объекта были задействованы пострадавшие рабочие, но еще в августе 2024 года «Земтек» отчитывался об успешных переговорах с представителями властей Чукотки, связанных с возведением дороги от Баимского ГОК до Билибино, которая является «важным логистическим звеном в рамках развития экономики и логистической инфраструктуры» региона.

Власти позиционировали Баимский ГОК, который создадут на территории Баимской рудной зоны, как первый в России подобный объект с применением «беспилотных технологий и интернета вещей при добыче медной руды». Проект планировалось реализовать в рамках «Фабрики проектного финансирования» в партнерстве с коммерческими банками, а основную часть денег на него выделил государственный ВЭБ.

Проект включает разработку медного месторождения Песчанка. Проектная перерабатывающая мощность строящегося ГОК составит 70 млн тонн руды в год при планируемой годовой производственной мощности в 350 тыс. тонн медного концентрата. Эксплуатация Баимского ГОКа начнется в 2029 году. По данным ВЭБ, проект обеспечит рост добычи меди в России на 25%, золота — на 4%.

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