В квартиры жителей Жодино прилетают летучие мыши

В квартиры жителей Жодино прилетают летучие мыши1
- 24.05.2025, 13:00
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Понадобилась помощь спасателей.
В Жодино летучие мыши стали незваными гостями в квартирах, и жителям потребовалась помощь спасателей, пишет blizko.by.
Вчера вечером на улице 8 Марта хозяйка квартиры обнаружила в своем жилище летучую мышь. Она обратилась за помощью к специалистам МЧС.
Сегодня утром похожий инцидент произошел на улице 50 лет Октября. Спасатели оперативно прибыли на место, поймали заблудших животных и выпустили их на волю во дворе дома, сообщили в МЧС Беларуси.