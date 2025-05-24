В квартиры жителей Жодино прилетают летучие мыши 1 24.05.2025, 13:00

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Понадобилась помощь спасателей.

В Жодино летучие мыши стали незваными гостями в квартирах, и жителям потребовалась помощь спасателей, пишет blizko.by.

Вчера вечером на улице 8 Марта хозяйка квартиры обнаружила в своем жилище летучую мышь. Она обратилась за помощью к специалистам МЧС.

Сегодня утром похожий инцидент произошел на улице 50 лет Октября. Спасатели оперативно прибыли на место, поймали заблудших животных и выпустили их на волю во дворе дома, сообщили в МЧС Беларуси.

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