На белорусские фермы завозят мигрантов

На белорусские фермы завозят мигрантов11
- 25.05.2025, 8:45
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Им платят деньги, которые белорусам и не снились.
Лукашенко во время рабочей поездки в Петриковский район рассказали об «эксперименте с привлечением для работ в сельском хозяйстве иностранцев».
— По вашему поручению по мигрантам. Провели эксперимент. В одном из хозяйств Речицкого района работают сегодня четыре узбека, — рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.
По его словам, эти люди «прошли отбор из двух десятков кандидатов, прежде чем их взяли на работу», пишет пресс-служба политика.
— Это наши люди — узбеки, — заметил Александр Лукашенко.
Иван Крупко продолжил:
— Примерно 3 тысячи рублей (зарплата. — Прим. ред.). Работают по 10 часов посменно. На тракторе на любых видах работ.
Отметим, что такие зарплаты в сельском хозяйстве белорусам и не снились.