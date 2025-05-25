На белорусские фермы завозят мигрантов 11 25.05.2025, 8:45

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Им платят деньги, которые белорусам и не снились.

Лукашенко во время рабочей поездки в Петриковский район рассказали об «эксперименте с привлечением для работ в сельском хозяйстве иностранцев».

— По вашему поручению по мигрантам. Провели эксперимент. В одном из хозяйств Речицкого района работают сегодня четыре узбека, — рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

По его словам, эти люди «прошли отбор из двух десятков кандидатов, прежде чем их взяли на работу», пишет пресс-служба политика.

— Это наши люди — узбеки, — заметил Александр Лукашенко.

Иван Крупко продолжил:

— Примерно 3 тысячи рублей (зарплата. — Прим. ред.). Работают по 10 часов посменно. На тракторе на любых видах работ.

Отметим, что такие зарплаты в сельском хозяйстве белорусам и не снились.

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