закрыть
25 мая 2025, воскресенье, 9:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На белорусские фермы завозят мигрантов

11
  • 25.05.2025, 8:45
  • 8,340
На белорусские фермы завозят мигрантов

Им платят деньги, которые белорусам и не снились.

Лукашенко во время рабочей поездки в Петриковский район рассказали об «эксперименте с привлечением для работ в сельском хозяйстве иностранцев».

— По вашему поручению по мигрантам. Провели эксперимент. В одном из хозяйств Речицкого района работают сегодня четыре узбека, — рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

По его словам, эти люди «прошли отбор из двух десятков кандидатов, прежде чем их взяли на работу», пишет пресс-служба политика.

— Это наши люди — узбеки, — заметил Александр Лукашенко.

Иван Крупко продолжил:

— Примерно 3 тысячи рублей (зарплата. — Прим. ред.). Работают по 10 часов посменно. На тракторе на любых видах работ.

Отметим, что такие зарплаты в сельском хозяйстве белорусам и не снились.

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев