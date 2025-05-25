Зеленский анонсировал новые санкции против россиян
- 25.05.2025, 22:52
Готовятся решения СНБО.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже идет подготовка очередных санкций против граждан и компаний Российской Федерации, а также связанных с ней структур. Соответствующие меры вскоре должен утвердить Совет национальной безопасности и обороны. Об этом глава государства заявил в своем официальном Telegram-канале, комментируя вступление в силу трех новых санкционных пакетов, в воскресенье.
По словам Зеленского, первый пакет предусматривает ограничения против лиц, которые участвовали в финансировании террористической деятельности России, а также в финансовых махинациях и схемах уклонения от международных санкций.
Второй пакет направлен на пропагандистов, которые распространяют дезинформацию, подпитывая информационные атаки Кремля и оправдывая удары по украинским городам.
Третий касается деятелей, связанных с российскими криминальными группировками, которые сыграли важную роль в укреплении авторитарного режима Путина и продолжают быть его опорой.
Отдельно президент подчеркнул, что санкционная политика Украины постепенно согласовывается с ограничениями, которые уже действуют в Евросоюзе и других ведущих странах мира.
«Мы продолжим последовательную работу над новыми санкционными шагами. Их фокус остается неизменным — физические и юридические лица из России или те, кто помогает ей в войне и обеспечивает функционирование ее режима. Решение СНБО — уже на подходе», - добавил Зеленский.