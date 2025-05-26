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Фридрих Мерц: Теперь дальнобойные удары по РФ разрешены

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  • 26.05.2025, 15:23
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Фридрих Мерц: Теперь дальнобойные удары по РФ разрешены
Фридрих Мерц
Фото: Getty Images

Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения.

Украина теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время дискуссии на форуме, организованном телерадиокомпанией WDR.

Он рассказал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.

«Больше не существует каких бы то ни было ограничений на дальнобойность оружия, которое было поставлено на Украину, — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны. Со стороны американцев также нет», — сказал Мерц, добавив, что теперь Украина может «обороняться, например нападая на военные объекты в России».

До этого агентство Bloomberg сообщило, что европейские страны обсуждают возможность закупки американского оружия для передачи Украине на фоне истощения собственных запасов.

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