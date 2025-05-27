Перестрелка российских силовиков в Орше: что пытаются скрыть 27.05.2025, 7:47

На одно из авто не было номерных знаков.

Утром 26 мая на дороге Орша-Витебск произошла перестрелка между двумя россиянами. Одним из первых о происшествии сообщил телеграм-канал Orsha.eu.

По его данным, на пересечение трасс М1 и Е95 приехали двое граждан России. Оба якобы были высокопоставленными сотрудниками российской полиции — один майор, второй подполковник.

— Точно мы пока не можем сказать, в чем причина разборок, похоже на «внезапно вспыхнувшую личную неприязнь». Но у обоих оказались травматические пистолеты, которые они оба и использовали. Один из полицейских оказался более метким и положил своего соперника на смерть. Убийца был задержан на месте происшествия, — рассказали подробности авторы канала.

Согласно официальной версии пресс-службы МВД, около 8:30 на автодороге Р-87 «Орша-Витебск» вблизи поселка Высокое Оршанского района был обнаружен труп 45-летнего россиянина, а также автомобиль Lada без регистрационных знаков. Рядом находился предмет, похожий на пистолет.

Сообщается и о задержании «по горячим следам» 41-летнего гражданина РФ. В сводке МВД отмечается, что причины совершения преступления, а также род деятельности задержанного и погибшего устанавливаются следствием.

Учитывая специфическое отношение силовиков к криминальным историям с участием коллег, можно предположить, что род деятельности участников разборки под Оршей попытаются скрыть, пишет «Салiдарнасць». Косвенно на это может указывать отсутствие номерных знаков на одном из авто.

В любом случае, если версия об участии в стрельбе полицейских из России найдет свое подтверждение, то сам факт произошедшего может стать неутешительным выводом для Беларуси.

И заключается он в том, что наша страна окончательно превратилась в проходной двор для российских силовиков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com