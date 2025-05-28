Означает ли критика Путина поворот в политике США? 28.05.2025, 14:32

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Дональд Трамп

Амерканские сенаторы уже голосуют за санкции против Кремля.

Президент США Дональд Трамп неожиданно выступил с резкой критикой Путина в связи с массированными ударами по украинским городам, включая Киев и Одессу, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

«Я знал его давно, у нас были хорошие отношения, но он пускает ракеты по городам и убивает людей — мне это совсем не нравится», — заявил Трамп журналистам. Позднее он опубликовал сообщение на своей соцсети Truth Social, назвав Путина «совершенно СУМАСШЕДШИМ» и предрек крах России, если Путин продолжит войну.

Эти заявления вызвали обсуждения возможного ужесточения позиции Вашингтона. Хотя ранее Трамп неоднократно выражал недовольство, его администрация стремилась к диалогу с Кремлем, даже несмотря на отказ Путина идти на уступки. Однако новые обстрелы, последовавшие сразу после телефонного разговора между Трампом и Путиным, продемонстрировали нежелание России принимать американские предложения.

Тем не менее никаких новых санкций США пока не последовало. Более того, в своем сообщении Трамп также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что «все, что он говорит, вызывает проблемы».

Тем временем в Сенате США набирает силу законопроект «О санкциях против России – 2025», представленный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блументалем, и уже получивший поддержку 81 сенатора. Администрация Трампа может позволить республиканцам голосовать по совести, что позволит принять новый закон.

Вице-президент Джей Ди Вэнс уже признал, что Россия «зашла слишком далеко», а ряд республиканцев — включая сенатора Чака Грассли — открыто призывают Трампа к действиям.

Пока не ясно, последуют ли реальные шаги за жесткой риторикой Трампа, но растущее давление и продолжающаяся агрессия Кремля могут привести к изменению курса Белого дома.

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