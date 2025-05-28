Стало известно, сколько гомельчан записали в «тунеядцы» 1 28.05.2025, 15:24

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Цифры впечатляют.

Жителей Беларуси, «не занятых в экономике», массово вызывают в милицию на профилактические беседы. В Гомеле официальные ресурсы со ссылкой на милицию назвали количество горожан из двух районов областного центра, которых власти зачислили в «тунеядцы», заметил «Флагшток».

В Советском районе Гомеля, самом многочисленном, по состоянию на 1 мая 2025 года насчитали около 10 тысяч «тунеядцев». По последним опубликованным данным, в этом районе проживает 156,7 тыс. человек. В среднем доля трудоспособного населения в трудоспособном возрасте (в том числе женщины в декретном отпуске и люди с инвалидностью) составляет 61,6% всего населения. Из этого следует, что трудоспособное население района составляет 96,5 тыс. человек.

10 тысяч — это 10,3% от общей численности трудоспособного населения района.

Ранее также называлась официальная количество «тунеядцев» в Центральном районе Гомеля — более 6 тыс. человек. По подсчетам «Флагштока», среди трудоспособного населения Центрального района «тунеядцы» составляют около 8,6% (население района — 113,6 тыс. человек, из них примерно 70 тыс. — трудоспособного).

Сведений о количество «тунеядцев» в Железнодорожном и Новобелицком районе нет. Но если взять среднюю долю «не занятых в экономике» в Гомеле за 9%, получится, что «тунеядцами» власти считают примерно 27,8 тыс. гомельчан.

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