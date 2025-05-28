Сладкий рецепт долголетия: как клубника лечит сердце и мозг 1 28.05.2025, 16:10

Горсть ягод способна снизить холестерин, защитить мозг и продлить жизнь.

Клубника – не только вкусный летний деликатес, но и настоящее спасение для здоровья. Эта яркая ягода содержит множество полезных веществ, которые положительно влияют на сердце, мозг и уровень холестерина.

Научные исследования подтверждают, что регулярное употребление клубники может существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже замедлить когнитивное старение. Издание express.co рассказывает, почему стоит сделать эти ягоды частью ежедневного рациона.

Клубника – природный эликсир для здоровья сердца

Команда ученых из Университета Калифорнии в Дэвисе проанализировала десятки клинических исследований, проводившихся с 2000 по 2023 год. Их выводы свидетельствуют: клубника является источником ценных фитонутриентов – таких как полифенолы и клетчатка, которые положительно влияют на уровень холестерина ЛПНП, снижают количество триглицеридов и уменьшают воспаление, тем самым укрепляя сердце.

Избыток холестерина, в частности его «плохой» фракции, часто не дает о себе знать, пока не повлечет серьезные последствия – инфаркт или инсульт. Именно поэтому его прозвали «тихим убийцей». Без лабораторного анализа человек может годами не подозревать об опасности, которая накапливается в его артериях.

Со спелостью ягод растет и содержание полезных веществ – в частности антоцианов, придающих клубнике насыщенный красный цвет. Поэтому чем ярче ягода – тем больше в ней антиоксидантов.

Руководитель исследования, Роберта Холт, заключает: «Наши данные показывают, что ежедневное употребление клубники не только снижает уровень холестерина, но и уменьшает воспаление – ключевой фактор развития болезней сердца. Просто добавьте в свой ежедневный рацион чашку клубники – и вы уменьшите вероятность сердечных осложнений».

Ягода, которая поддерживает не только сердце, но и мозг

Клубника – это не только вкусный десерт, но и источник пользы для когнитивного здоровья. Ученые выяснили, что эти красные ягоды способны замедлять возрастные изменения мозга и снижать риск развития деменции, в частности болезни Альцгеймера.

Ключевую роль в этом играют флавоноиды – растительные соединения, которые обладают мощным противовоспалительным действием и замедляют деградацию нейронов. Особое внимание исследователи уделили пеларгонидину – одному из биоактивных компонентов клубники, который, согласно публикации в Journal of Alzheimer's Disease, связан с меньшим количеством нейрофибриллярных клубков в мозге – характерным признаком болезни Альцгеймера.

Почему клубника так полезна?

Все благодаря полифенолам – антиоксидантным веществам растительного происхождения. Они не только снижают воспаление, но и регулируют липидный обмен: повышают уровень ЛПВП (так называемого «хорошего» холестерина) и помогают выводить избыток ЛПНП из организма.

Британский фонд сердца отмечает, что холестерин ЛПВП необходим для синтеза витамина D, гормонов и нормального пищеварения. А антиоксиданты, содержащиеся в клубнике, помогают сохранить эластичность и чистоту сосудов, снижая риски серьезных патологий, включая инсульты и инфаркты.

Некоторые исследования также указывают на способность полифенолов стабилизировать артериальное давление - об этом говорится в публикации на сайте Национального института здоровья США.

Противопоказания и способы употребления

Несмотря на все преимущества, клубника – не панацея. Ее польза раскрывается в полной мере только в сочетании со сбалансированным питанием и здоровым образом жизни. Также стоит учитывать возможные побочные эффекты.

Некоторые люди могут иметь аллергическую реакцию на клубнику, особенно если есть чувствительность к пыльце березы или яблок. Кроме того, из-за высокого содержания клетчатки, чрезмерное ее потребление иногда вызывает проблемы с пищеварением. Ягода также содержит гойтрогены – соединения, которые могут влиять на функцию щитовидной железы, поэтому людям с соответствующими нарушениями следует быть осторожными.

Впрочем, клубника – низкокалорийная, поэтому прекрасно подходит как легкий перекус или дополнение к основным блюдам. Употребление всего 7 ягод в день (примерно 100 г) – простой способ обогатить рацион. Их можно добавлять в смузи, йогурты, мороженое, блины, каши или салаты. Благодаря природной сладости, клубника добавляет не только пользы, но и приятного вкуса любому блюду.

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