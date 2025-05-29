Мать экс-политзаключенного Леонида Судаленко забрала скорая после визита силовиков 29.05.2025, 5:26

Матери правозащитника 87 лет.

Мать экс-политзаключенного правозащитника Леонида Судаленко забрала скорая после визита силовиков. Об этом он рассказал в Facebook.

По словам Судаленко, к его маме приходили силовики, которые заставили женщину подписать протокол про отсутствие сына. Хотя Судаленко не жил в доме родителей «со времен СССР».

«Яны ведаюць, дзе я, але ж робяць выгляд, што шукаюць. Прыйшлі пакараць 87-гадовую маці за мяне! І сэрдца маці не вытрымала. Але рэжым гэтага і хацеў, бо так публічна абяцаў заказчык злачынстваў супраць чалавечнасці!» — написал Судаленко.

Напомним, в ноябре 2021 года Судаленко был приговорен к трем годам лишения свободы за «содействие экстремистской деятельности». После освобождения в 2023 году бывший политзаключенный эмигрировал в Литву, однако репрессии против него не прекратились.

В 2024 году правозащитника заочно приговорили к пяти годам строгого режима, также за «содействие экстремистской деятельности».

В марте 2025 года стало известно, что Следственный комитет возбудил против Судаленко уже третье уголовное дело (и второе заочное) по той же статье — «содействие экстремистской деятельности» (ст. 361−4 УК).

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