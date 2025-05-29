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Украина передала РФ меморандум с позицией по завершению войны

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  • 29.05.2025, 8:25
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Украина передала РФ меморандум с позицией по завершению войны

Россияне затягивают процесс передачи своего документа.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что передал главе российской делегации на переговорах Владимиру Мединскому документ с украинской позицией по завершению войны, пишет New Voice.

«Я передал главе российской делегации наш документ, который отражает украинскую позицию. Они получили этот документ», — написал Умеров в среду, 28 мая.

В то же время он отметил, что российская сторона затягивает процесс передачи своего документа, который она называет меморандумом.

«После жестких заявлений президента (США Дональда — ред.) Трампа, европейских лидеров, президента (Украины Владимира — ред.) Зеленского, которые доказали, что мир объединен вокруг достижения мира для Украины, россияне наконец сообщили, что дописали свой „меморандум“. Впрочем, они затягивают передачу документа», — отметил Умеров.

Он подчеркнул, что Украина готова к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работы. Украина также ожидает от России ее «меморандум».

«У российской стороны есть еще минимум четыре дня до вылета, чтобы передать нам для обработки их документ», — заявил Умеров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что российская делегация готова представить «меморандум» и «дать необходимые объяснения» в ходе второго раунда «возобновленных прямых переговоров» в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня.

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