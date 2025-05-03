Американка Уолш побила мировой рекорд в плавании на 100 м баттерфляем 3.05.2025, 20:11

Гретчен Уолш

Двукратная олимпийская чемпионка улучшила собственное достижение.

Американская пловчиха Гретчен Уолш установила новый мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем.

В предварительном заплыве на соревнованиях Pro Swim Series в Форт-Лодердейле (США) 22-летняя Уолш показала результат 55,09 секунды.

Уолш улучшила собственное достижение (55,18), установленное в июне 2024 года.

Уолш в данный момент также является рекордсменкой мира на короткой воде на дистанциях 50 м вольным стилем, 50 м и 100 м баттерфляем, а также 100 м комплексом.

На Олимпиаде в Париже Уолш завоевала две золотые и две серебряные медали. Также на ее счету золото, серебро и бронза чемпионата мира 2023 года.

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