Американка Уолш побила мировой рекорд в плавании на 100 м баттерфляем
- 3.05.2025, 20:11
Двукратная олимпийская чемпионка улучшила собственное достижение.
Американская пловчиха Гретчен Уолш установила новый мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем.
В предварительном заплыве на соревнованиях Pro Swim Series в Форт-Лодердейле (США) 22-летняя Уолш показала результат 55,09 секунды.
Уолш улучшила собственное достижение (55,18), установленное в июне 2024 года.
Уолш в данный момент также является рекордсменкой мира на короткой воде на дистанциях 50 м вольным стилем, 50 м и 100 м баттерфляем, а также 100 м комплексом.
На Олимпиаде в Париже Уолш завоевала две золотые и две серебряные медали. Также на ее счету золото, серебро и бронза чемпионата мира 2023 года.