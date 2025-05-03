Newsweek: Европа планирует работать над разработкой своего истребителя 3.05.2025, 21:41

Чтобы заменить американский F-35.

Страны Европы хотят уменьшить свою военную зависимость от США, поэтому планируют работать над разработкой собственного истребителя шестого поколения, который мог бы заменить американский F-35. Об этом пишет Newsweek (перевод - «Униан».

В издании подчеркнули, что прекращение американской военной помощи Украине со стороны администрации президента Дональд Трампа заставило европейские страны НАТО волноваться.

Также есть слухи о том, что американские истребители пятого поколения F-35, которые заказали себе европейские страны, чтобы заменить F-16, имеют «аварийный выключатель», чтобы США могли их контролировать.

В Newsweek напомнили, что F-35 производства компании Lockheed Martin является единственным истребителем пятого поколения, который доступен западным военным, поэтому многие из 20 стран, которые используют или покупают эти самолеты, являются членами НАТО.

- Если пользователь F-35 захочет использовать истребители способом, который не устраивает Соединенные Штаты, то это будет ограниченная возможность, потому что Lockheed Martin очень скоро сможет перекрыть кран поддержки конкретной страны, о которой идет речь. Итак, даже если фактического «выключателя» не будет, Соединенные Штаты, безусловно, имеют возможность очень усложнить жизнь пользователям F-35, - отметил коммодор в отставке Королевских ВВС Великобритании Эндрю Кертис.

Поэтому Европа планирует построить несколько различных истребителей шестого поколения, которые могут постепенно поступать на вооружение с середины 2030-х годов.

Как отметил один из центральноевропейских чиновников, европейские члены НАТО имеют больше мотивации участвовать в программах шестого поколения, которые возглавляют страны Европы.

Чиновник отметил, что эти страны ожидают, что больше государств захочет принять участие в разработке истребителей следующего поколения.

В то же время центральноевропейский чиновник подчеркнул, что страны, которые используют F-35 в Европе, заверили друг друга в том, что они не собираются сейчас отказываться от этих истребителей.

В свою очередь Европа хочет постепенно уменьшать зависимость от США, в частности противовоздушная оборона является приоритетом на следующие 20 лет, отметил чиновник.

Сейчас в Европе рассматривают немецкие Iris-T на замену Patriot, но полностью отказаться от американского оружия страны не собираются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com