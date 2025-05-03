Newsweek: Европа планирует работать над разработкой своего истребителя
- 3.05.2025, 21:41
Чтобы заменить американский F-35.
Страны Европы хотят уменьшить свою военную зависимость от США, поэтому планируют работать над разработкой собственного истребителя шестого поколения, который мог бы заменить американский F-35. Об этом пишет Newsweek (перевод - «Униан».
В издании подчеркнули, что прекращение американской военной помощи Украине со стороны администрации президента Дональд Трампа заставило европейские страны НАТО волноваться.
Также есть слухи о том, что американские истребители пятого поколения F-35, которые заказали себе европейские страны, чтобы заменить F-16, имеют «аварийный выключатель», чтобы США могли их контролировать.
В Newsweek напомнили, что F-35 производства компании Lockheed Martin является единственным истребителем пятого поколения, который доступен западным военным, поэтому многие из 20 стран, которые используют или покупают эти самолеты, являются членами НАТО.
- Если пользователь F-35 захочет использовать истребители способом, который не устраивает Соединенные Штаты, то это будет ограниченная возможность, потому что Lockheed Martin очень скоро сможет перекрыть кран поддержки конкретной страны, о которой идет речь. Итак, даже если фактического «выключателя» не будет, Соединенные Штаты, безусловно, имеют возможность очень усложнить жизнь пользователям F-35, - отметил коммодор в отставке Королевских ВВС Великобритании Эндрю Кертис.
Поэтому Европа планирует построить несколько различных истребителей шестого поколения, которые могут постепенно поступать на вооружение с середины 2030-х годов.
Как отметил один из центральноевропейских чиновников, европейские члены НАТО имеют больше мотивации участвовать в программах шестого поколения, которые возглавляют страны Европы.
Чиновник отметил, что эти страны ожидают, что больше государств захочет принять участие в разработке истребителей следующего поколения.
В то же время центральноевропейский чиновник подчеркнул, что страны, которые используют F-35 в Европе, заверили друг друга в том, что они не собираются сейчас отказываться от этих истребителей.
В свою очередь Европа хочет постепенно уменьшать зависимость от США, в частности противовоздушная оборона является приоритетом на следующие 20 лет, отметил чиновник.
Сейчас в Европе рассматривают немецкие Iris-T на замену Patriot, но полностью отказаться от американского оружия страны не собираются.