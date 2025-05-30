За 25 лет число детей в Беларуси уменьшилось более чем на четверть 1 30.05.2025, 13:22

Наихудшая динамика зафиксирована в Витебской области.

На 1 января 2025 года в Беларуси проживало 1 млн 764 тыс. 309 детей — это на 26,2% меньше, чем было на начало 2000-го (2.391.869), следует из проведенного «Позіркам» анализа данных Национального статистического комитета.

Наихудшая динамика зафиксирована в Витебской области — снижение на 39,8% (с 313.095 до 188.613). Далее следуют Могилевская область — на 35% (с 287.404 до 186.714), Гродненская — на 30,4% (с 285.521 до 198.774), Гомельская — на 28,9% (с 374.056 до 266.023), Брестская — на 25,9% (с 374.722 до 277.778), Минская — на 23,5% (с 373.188 до 285.391), Минск — на 6% (с 383.883 до 361.016).

За указанный период население Беларуси уменьшилось на 8,9% (с 10.002.535 до 9.109.280). Доля детей в численности населения снизилась за четверть века на 4,5 процентных пункта (с 23,9% до 19,4%).

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