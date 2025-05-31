Топ-10 лучших семейных авто 1 31.05.2025, 19:47

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Эти машины лучше других способны справиться со многими повседневными задачами.

Эксперты британского издания What Car? определили 10 лучших семейных кроссоверов 2025 года. По их словам, эти модели превосходят всех своих конкурентов.

Топ-10 лучших семейных кроссоверов 2025 года:

1. Kia Sportage

2. Skoda Elroq

3. Renault Scenic E-Tech

4. Volvo XC40

5. Audi Q5

6. Mercedes-Benz GLC

7. Kia EV6

8. Genesis GV60

9. Lexus NX

10. BMW X3

Kia Sportage стал лидером этого рейтинга. Эксперты рассказали, почему на эту модель стоит обратить внимание.

Одним из главных плюсов Kia Sportage назвали низкую стоимость по сравнению с конкурентами. Также эта модель предлагает практичный интерьер и вместительный багажник.

Skoda Elroq занял второе место в рейтинге. Это компактный электрокроссовер, который имеет много общих деталей с более крупной моделью Enyaq.

Эксперты поделились, что Skoda Elroq выделяется приятной управляемостью и комфортной подвеской для модели своего класса. Также модель предлагает богатое оснащение.

Тройку лидеров замыкает Renault Scenic E-Tech. Этот электрокроссовер был признан «Автомобилем 2024 года» на церемонии европейского конкурса Car of the Year.

Главными плюсами Renault Scenic E-Tech назвали большой запас хода у топовой версии модели, а также более низкую стоимость по сравнению с конкурентами. Также этот электрокроссовер имеет высокий рейтинг безопасности.

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