Мертвые руки Лукашенко 3 4.05.2025, 8:31

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К метафоре «синих пальцев» добавилось еще кое-что.

Лукашенко начал строить свои собственные «египетские пирамиды», поделился наблюдением в авторской передаче аналитик Сергей Чалый. Речь идет о будущем «музее белорусской государственности».

— Историческая память о «белорусском порядке, формировавшемся веками и достигшем своей наивысшей точки» при Лукашенко — вот то «сакральное» знание, которое будет храниться в этом музее, — сделал отсылку к давнему скандальному интервью правителя немецкой газете «Хандельсблатт» Чалый.

Эксперт обратил внимание, что своего пика употребление термина «историческая память» достигло во время выступления правителя Беларуси в Волгограде. При этом многих поразило изобилие натуралистических описаний зверств нацистов.

— Пропаганде даже пришлось оправдываться, повторяя и развивая тезис Лукашенко: «Не так важны факты, как эмоции и смыслы». Синхронное повторение одного и того же тезиса наводит на мысль, что это и было главным посылом, — считает Чалый.

По его мнению, в данном случае речь уже не идет об исторической правде, а только лишь о голой пропаганде. И об эмоциях, отключающих рациональное мышление.

При этом аналитик привел в пример упомянутое Путиным «сражение за Минск», который гитлеровцы на самом деле взяли за три дня, а последующие события для командиров разгромленных частей Красной армии закончились арестами и расстрелами.

— И вот эта настоящая, а не выдуманная историческая память и включается у Лукашенко, когда он рассказывает Путину, почему ему воевать нельзя. Мол, ведь нас всех быстро победят и натовские танки окажутся под Смоленском, — иронизирует Чалый.

Симулякр «исторической памяти», считает эксперт, Минску и Москве нужен для того, чтобы объявить себя «наследниками» Победы, в буквальном смысле, «по крови».

— «Мы должны зубами вцепившись держаться за эту историческую память» — так закончил свое выступление Лукашенко. И вот этот физический, материальный образ вцепившихся зубов в нематериальную сущность немедленно вызывает в памяти другую метафору — синих пальцев, вцепившихся в «президентское» кресло.

Эксперт приводит еще одну цитату из выступления правителя, которая так поразила выпускника истфака могилевского пединститута.

Речь о воспоминаниях советского генерала Чуйкова о воинах, которые «не знали страха в бою, не отступали перед смертью, вели сражение с такой решимостью, что даже мертвые не выпускали из рук оружие».

Лукашенко в этом месте даже проговорил дважды: «Повторяю: мертвые не выпускали из рук оружие. Добавить к этому нечего».

— И действительно, добавить к этому нечего. Кроме того, как мы теперь знаем, именно это и есть главное: вцепиться зубами, синими пальцами и мертвыми руками. Повторяю: мертвыми руками, — подвел итог Чалый.

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