закрыть
4 мая 2025, воскресенье, 21:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Рекордсмен гандбольной сборной Беларуси завершает карьеру

  • 4.05.2025, 19:46
Рекордсмен гандбольной сборной Беларуси завершает карьеру
Борис Пуховский

Борис Пуховский выступает за сербскую «Войводину».

Известный белорусский гандболист, 38-летний разыгрывающий сербской «Войводины» Борис Пуховский завершит карьеру.

Как рассказал директор клуба Дарко Евтич, Пуховский сделает это летом.

Ахмед Сеша летом перейдет в «Вецлар», Йовица Николич получил невероятное предложение из Кувейта, а Борис Пуховский уйдет из гандбола, — приводит слова функционера zurnal.rs.

Борис выступает за «Войводину» с 2022 года. Ранее на клубном уровне он защищал цвета минского СКА и «Динамо», запорожского «Мотора», а также венгерского «Чурго».

Напомним, Пуховский — рекордсмен в истории сборной Беларуси по количеству матчей (205) и голов (865).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия пошла на унижение
Россия пошла на унижение Сергей Корсунский
Курс — на Красную площадь
Курс — на Красную площадь Александр Невзоров
Успешные операции Украины напугали Кремль
Успешные операции Украины напугали Кремль Петр Олещук
Не лезьте, Минск — не ваш
Не лезьте, Минск — не ваш Ирина Халип