Рекордсмен гандбольной сборной Беларуси завершает карьеру 4.05.2025, 19:46

Борис Пуховский

Борис Пуховский выступает за сербскую «Войводину».

Известный белорусский гандболист, 38-летний разыгрывающий сербской «Войводины» Борис Пуховский завершит карьеру.

Как рассказал директор клуба Дарко Евтич, Пуховский сделает это летом.

— Ахмед Сеша летом перейдет в «Вецлар», Йовица Николич получил невероятное предложение из Кувейта, а Борис Пуховский уйдет из гандбола, — приводит слова функционера zurnal.rs.

Борис выступает за «Войводину» с 2022 года. Ранее на клубном уровне он защищал цвета минского СКА и «Динамо», запорожского «Мотора», а также венгерского «Чурго».

Напомним, Пуховский — рекордсмен в истории сборной Беларуси по количеству матчей (205) и голов (865).

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