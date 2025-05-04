Рекордсмен гандбольной сборной Беларуси завершает карьеру
- 4.05.2025, 19:46
Борис Пуховский выступает за сербскую «Войводину».
Известный белорусский гандболист, 38-летний разыгрывающий сербской «Войводины» Борис Пуховский завершит карьеру.
Как рассказал директор клуба Дарко Евтич, Пуховский сделает это летом.
— Ахмед Сеша летом перейдет в «Вецлар», Йовица Николич получил невероятное предложение из Кувейта, а Борис Пуховский уйдет из гандбола, — приводит слова функционера zurnal.rs.
Борис выступает за «Войводину» с 2022 года. Ранее на клубном уровне он защищал цвета минского СКА и «Динамо», запорожского «Мотора», а также венгерского «Чурго».
Напомним, Пуховский — рекордсмен в истории сборной Беларуси по количеству матчей (205) и голов (865).