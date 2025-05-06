ISW: ВСУ пытаются окружить россиян в Курской области РФ 1 6.05.2025, 9:43

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Украинские войска, вероятно, разрушили еще один мост через реку Сейм.

Украинские войска пытаются изолировать российские подразделения вблизи поселка Теткино и во всем Глушковском районе Курской области РФ. Об этом в своем очередном отчете сообщил Американский Институт изучения войны ISW.

Информируя о новой операции ВСУ на Курщине, исследователи ссылаются исключительно на российские источники, очевидно из-за того, что украинские молчат о ходе этих боев, по крайней мере, о том, что касается непосредственных боевых столкновений.

Россияне же среди прочего утверждают, что украинские войска разрушили мост через реку Сейм на промежутке между Званным и Теткиным. Это явно согласуется с сообщениями о намерении окружить в этом районе какие-то российские подразделения.

Вчера, 5 мая, российские источники заявили, что ВСУ атаковали на границе между Россией и Украиной вблизи Теткиного и Попово-Лежачих, а также в районе Нового Пути. Отмечалось, что украинские военные использовали оборудование для разминирования, чтобы создать проход через российские минные поля вдоль границы, но ВСУ не достигли существенного продвижения в этом районе.

Российские военные блогеры также информируют о перестрелках у железнодорожной станции Теткино и говорят, что украинские войска не захватили поселок и не прорвали российскую оборону вблизи Нового Пути.

Ранее сообщалось, что в Курской области местные власти объявили эвакуацию пограничного с Украиной поселка Глушково. Причиной эвакуации россияне называют «усложнение обстановки».

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