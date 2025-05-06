Европарламент лишил иммунитета антисемита Гжегожа Брауна 6.05.2025, 14:57

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Гжегож Браун

Фото: Johanna Geron / Reuters

Польского политика ждет суд.

Во время голосования в Страсбурге Европейский парламент отменил иммунитет депутата Европарламента Гжегожа Брауна, который является кандидатом в президентских выборах в Польше.

Об этом сообщает RMF FM.

Расследование ведет Окружная прокуратура в Варшаве в связи с тем, что Браун в декабре 2023 года во время торжеств в Сейме с помощью огнетушителя потушил ханукальные свечи.

Ранее иммунитет Брауна в этом деле отменил польский парламент. В связи с тем, что политик получил мандат депутата Европарламента на выборах в Европарламент в июне 2024 года, прокуратура обратилась с просьбой об отмене привилегии, защищающей его от судебной ответственности, также в Европейский парламент.

Оскорбление группы лиц на религиозной почве на территории Сейма – не единственное обвинение, которое до сих пор услышал Браун. Речь идет также об инциденте в Немецком историческом институте, где он заблокировал лекцию о Холокосте, и инциденте в краковском суде, из которого он вынес установленную там судьями елку, а затем выбросил ее в мусорник.

Эксцессы Гжегожа Брауна не останутся безнаказанными, заверил на прошлой неделе министр юстиции, генеральный прокурор Адам Боднар.

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