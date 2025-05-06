Фридриха Мерца избрали канцлером Германии со второй попытки 6.05.2025, 17:29

За него проголосовали 325 депутатов Бундестага.

Бундестаг избрал лидера блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца федеральным канцлером Германии. Он сменит на этом посту социал-демократа Олафа Шольца, сообщает РБК-Украина.

За него проголосовали 325 депутатов Бундестага, 289 были против, 1 - воздержался.

Отметим, что Мерц был избран Бундестагом со второй попытки. Поскольку во время первого тура кандидату от блока ХДС/ХСС не удалось получить абсолютное большинство (он набрал 310 голосов). Подобные инциденты ни разу не происходили в послевоенной истории страны.

После провального голосования заседание Бундестага было прервано для партийных консультаций. И уже время второго тура за назначение Мерца канцлером Германии проголосовали 325 депутатов Бундестага (голосование является тайным).

Для избрания кандидату было достаточно получить 316 голосов из 630 (в Бундестаге 328 депутатов от ХДС и СДПГ). Таким образом, 69-летний Мерц становится десятым канцлером Германии.

Мерц для получения полномочий канцлера еще должен получить удостоверение от федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера во дворце Бельвю. С получением этого документа он официально становится канцлером. После этого он сразу возвращается в Бундестаг для принятия присяги.

Как ожидается, после успешного назначения Мерца канцлером, также должен быть утвержден и новый состав правительства Германии.

Так, ранее лидеры Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии подписали в Берлине 144-страничное коалиционное соглашение. Документ стал основой для функционирования нового немецкого правительства.

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