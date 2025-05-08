ВСУ ликвидировали российского чемпиона мира по пауэрлифтингу 8.05.2025, 13:23

Константин Бреус

Около полугода он считался пропавшим без вести.

Силы обороны Украины уничтожили на фронте российского пауэрлифтера и бодибилдера Константина Бреуса.

Об этом сообщает «Главком».

Бреус был чемпионом мира по пауэрлифтингу, получив титул в 2012 году на соревнования в Нидерландах.

Бреус также участвовал в соревнованиях по бодибилдингу и был актером, снимаясь в эпизодических ролях в российских телесериалах.

Впоследствии он решил присоединиться в ряды российской армии добровольцем. Около полугода он считался пропавшим без вести, а в начале апреля этого года тело Бреуса было опознано.

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