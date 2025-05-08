закрыть
8 мая 2025, четверг, 13:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ликвидировали российского чемпиона мира по пауэрлифтингу

  • 8.05.2025, 13:23
ВСУ ликвидировали российского чемпиона мира по пауэрлифтингу
Константин Бреус

Около полугода он считался пропавшим без вести.

Силы обороны Украины уничтожили на фронте российского пауэрлифтера и бодибилдера Константина Бреуса.

Об этом сообщает «Главком».

Бреус был чемпионом мира по пауэрлифтингу, получив титул в 2012 году на соревнования в Нидерландах.

Бреус также участвовал в соревнованиях по бодибилдингу и был актером, снимаясь в эпизодических ролях в российских телесериалах.

Впоследствии он решил присоединиться в ряды российской армии добровольцем. Около полугода он считался пропавшим без вести, а в начале апреля этого года тело Бреуса было опознано.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ситуация напоминает коллапс
Ситуация напоминает коллапс Борислав Береза
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко
Россия готовится к длительной войне с помощью режима Лукашенко Максим Плешко
Первый звоночек
Первый звоночек Леонид Невзлин
В Кремле растерялись
В Кремле растерялись Владислав Иноземцев