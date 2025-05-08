ВСУ ликвидировали российского чемпиона мира по пауэрлифтингу
- 8.05.2025, 13:23
Около полугода он считался пропавшим без вести.
Силы обороны Украины уничтожили на фронте российского пауэрлифтера и бодибилдера Константина Бреуса.
Об этом сообщает «Главком».
Бреус был чемпионом мира по пауэрлифтингу, получив титул в 2012 году на соревнования в Нидерландах.
Бреус также участвовал в соревнованиях по бодибилдингу и был актером, снимаясь в эпизодических ролях в российских телесериалах.
Впоследствии он решил присоединиться в ряды российской армии добровольцем. Около полугода он считался пропавшим без вести, а в начале апреля этого года тело Бреуса было опознано.