Белорус выиграл золото на чемпионате Европы по академической гребле

Белорус выиграл золото на чемпионате Европы по академической гребле2
- 1.06.2025, 14:38
Чемпионат проходил в болгарском городе Пловдив.
Евгений Золотой, серебряный призер Олимпиады-2024 года в Париже на дистанции 2000 метров, выиграл чемпионат Европы, сообщает НОК Беларуси.
Чемпионат Европы проходил в болгарском городе Пловдив. Белорусский спортсмен отлично провел финал, в который вышли шесть претендентов на победу.
Евгений ударно прошел заключительные 500 м дистанции и выиграл золотую медаль. Его результат – 6.41,09 секунды. Второе и третье места заняли гребцы из Греции и Румынии.