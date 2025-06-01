Белорус выиграл золото на чемпионате Европы по академической гребле 2 1.06.2025, 14:38

Евгений Золотой

Чемпионат проходил в болгарском городе Пловдив.

Евгений Золотой, серебряный призер Олимпиады-2024 года в Париже на дистанции 2000 метров, выиграл чемпионат Европы, сообщает НОК Беларуси.

Чемпионат Европы проходил в болгарском городе Пловдив. Белорусский спортсмен отлично провел финал, в который вышли шесть претендентов на победу.

Евгений ударно прошел заключительные 500 м дистанции и выиграл золотую медаль. Его результат – 6.41,09 секунды. Второе и третье места заняли гребцы из Греции и Румынии.

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