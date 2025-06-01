закрыть
1 июня 2025, воскресенье, 16:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус выиграл золото на чемпионате Европы по академической гребле

2
  • 1.06.2025, 14:38
Белорус выиграл золото на чемпионате Европы по академической гребле
Евгений Золотой

Чемпионат проходил в болгарском городе Пловдив.

Евгений Золотой, серебряный призер Олимпиады-2024 года в Париже на дистанции 2000 метров, выиграл чемпионат Европы, сообщает НОК Беларуси.

Чемпионат Европы проходил в болгарском городе Пловдив. Белорусский спортсмен отлично провел финал, в который вышли шесть претендентов на победу.

Евгений ударно прошел заключительные 500 м дистанции и выиграл золотую медаль. Его результат – 6.41,09 секунды. Второе и третье места заняли гребцы из Греции и Румынии.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров
Европа отвечает Путину и Трампу
Европа отвечает Путину и Трампу Роман Бессмертный
Не пойми кто в «алкоголичке»
Не пойми кто в «алкоголичке» Ирина Халип
Как разрушить замысел Кремля
Как разрушить замысел Кремля Иван Яковина