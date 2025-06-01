СБУ атаковала сразу четыре военных аэродрома в РФ 1.06.2025, 15:58

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Самолеты горят на аэродромах «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново».

Служба безопасности Украины 1 июня отработала сразу по четырем военным аэродромам России. Об этом изданию «Гордон» сообщили источники в СБУ.

Сообщают, что сейчас самолеты горят на аэродромах «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново».

«Благодаря [главе СБУ Василию] Малюку в РФ теперь поняли истинное значение слова «демилитаризация», – прокомментировал собеседник.

1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу РФ. СБУ показала видео, на котором видно, как горит аэродром «Белая» в Иркутской области.

Также беспилотники атаковали аэродром «Оленья» в Мурманской области РФ.

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