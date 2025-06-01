Выборы в Польше: официальные результаты будут лишь завтра утром 1.06.2025, 22:20

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Экзит-полы отдают победу Тшасковскому.

Сегодня в Польше прошел второй тур выборов президента страны. За президентское кресло боролись либеральный кандидат от правящей «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский и глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная консервативная партии «Право и справедливость».

Согласно экзит-полам Ipsos, победу одержал Рафал Тшасковский.

Мэр Варшавы набрал 50,3% голосов. Кароль Навроцкий – 49,7%.

Во время воскресной пресс-конференции председатель Государственной избирательной комиссии Сильвестр Марциняк заявил, что официальные результаты выборов будут лишь завтра утром.

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