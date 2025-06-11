Лазерные войны начинаются 1 Сергей Коняшин

11.06.2025, 12:18

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Историческое значение этого события переоценить трудно.

Израиль впервые применил в боевых условиях лазерную систему «Щит света» (ивр.«маген ор», также известную как «Железный луч») для перехвата дронов, запущенных боевиками «Хезболлы» с территории Ливана. Так начался переход к новому этапу в мировом развитии военных технологий в целом и систем ПВО в частности.

Оказывается, в течение как минимум последнего года над северной границей Израиля постоянно вспыхивали ослепительные столбы света, знаменующие переход человечества к новой военно-технологической реальности. Согласно официальным данным министерства обороны Израиля и военной компании «Рафаэль», новая лазерная система успешно уничтожила около 40 дронов противника.

Но любая информация о боевом применении «Щита света» находилась под военной цензурой в течение всего периода активных боевых действий и была рассекречена лишь сейчас, в середине 2025 г.

Почему же за все время применения никто ни разу не снял на камеру и даже не заметил тех самых «железных лучей», достойных составить конкуренцию лучшим образцам научной фантастики, но уже появившихся в реальности? Дело в том, что испытываемое в боевых условиях новое оружие было разрешено применять только днем в ясную погоду, когда яркое ближневосточное солнце делает лазер невидимым на фоне светлого неба. Теперь же, когда цензура израильской армии на публикации о «Щите света» снята, в Иерусалиме, наконец, официально признали, что впервые в истории Израиль применил высокоэнергетический боевой лазер для уничтожения воздушных целей. И этот опыт был признан полностью успешным. Экспериментальный комплекс под рабочим названием «Железный луч», позже переименованный в «Щит света», сумел сжечь прямо в воздухе практически все дроны «Хизбаллы», против которых он применялся. И это без преувеличения открывает новую главу в мировом развитии систем противовоздушной обороны.

Боевое крещение

«И станет свет Израиля огнём» — Исайя, 10:17

Как мы помним, после нападения террористов «Хамас» на израильских мирных граждан 7 октября 2023 г. Израиль оказался под ударом не только с юга из Сектора Газы, но и с севера — со стороны «Хезболлы». Ливанская террористическая группировка начала запускать по северу Израиля множество беспилотников и ракет малого радиуса действия, пытаясь перегрузить и прорвать израильскую системы ПВО. Хорошо помню, как я работал тогда на заводе в Галилее (север страны), и во время тех обстрелов мы были вынуждены останавливать все производство и прятаться всем цехом в укрытии. Поскольку практически вся израильская армия была занята в боях в Секторе Газы на юге страны, то нашему региону — северу, как нам тогда казалось, уделялось значительно меньшее внимание. Однако теперь становится понятно, что экстремальных условиях того непростого времени израильские военные пошли на беспрецедентный шаг — ускоренными темпами развернули на наиболее опасных направлениях опытные образцы первых лазерных перехватчиков.

Уже 15 октября 2023 г. в сети появилось видео, на котором израильский лазер сжигает ракеты «Хамас» над Газой. Тогда израильские официальные лица подчеркнуто воздержались от комментариев, а местный влиятельный журналист Итай Блюменталь даже публично опроверг достоверность этого эпизода. Поэтому многие международные эксперты посчитали тогда тот ролик фейком.

В частности, директор российского Музея войск ПВО, полковник Юрий Кнутов назвал его рекламным трюком и выразил сомнение, что кто-либо вообще может создать лазер, способный эффективно поражать боевые ракеты. По его словам, прожечь лучом света корпус ракеты якобы невозможно, так как для этого требуются мощности, которыми человечество пока не располагает.

Но вот израильские ВВС и оружейный концерн «Рафаэль» официально объявили о «невозможном» — о первом успешном боевом применении новой лазерной системы. Опытные установки были развернуты в ходе текущей войны и действительно сумели перехватить десятки беспилотников и неуправляемых ракет, запущенных террористами «Хизбаллы». Точные время и места успешных операций по лазерному перехвату воздушных целей по соображениям секретности пока не раскрываются. Однако из заявлений минобороны Израиля понятно, что речь идет об инцидентах на северном фронте в 2024 г. Таким образом, Израиль официально стал первой страной в мире, успешно применившей высокоэнергетическое лазерное оружие для уничтожения настоящих боевых целей в реальном бою.

Историческое значение этого события переоценить трудно. Формально лазеры использовали на войне, как только они появились — но всегда лишь в качестве дальномеров, целеуказателей и прочих вспомогательных инструментов. До сегодняшнего дня ни одно государство в мире не выводило их на поле боя для непосредственного уничтожения вражеских объектов. Теперь же по-настоящему эффективное энергетическое оружие из сферы сперва научной фантастики, а затем лабораторных испытаний уверенно шагнуло в суровую действительность ближневосточного конфликта — и с честью прошло проверку.

Как работает лазерное оружие?

«Огонь перед Ним пойдёт и испепелит врагов Его» — Псалтирь, 96:3

Идея использовать луч света как оружие увлекала человечество с глубокой древности. Достаточно вспомнить легенды об Архимеде, якобы сжигавшем корабли римлян с помощью зеркал, отражающих Солнце. В XXI веке Израиль отдал роль «зеркал Архимеда» высокотехнологичным лазерным излучателям. «Щит света» использует лазер мощностью порядка 100 кВт, который фокусирует луч толщиной с монету на дистанции в нескольких километров. Благодаря высокоточной системе наведения энергия лазера концентрируется на цели и разогревает ее до критической температуры за считанные секунды. В результате короткого, но непрерывного облучения прожигается и разваливается на части тонкостенный беспилотник, детонирует пороховой заряд ракеты или же выходит из строя электроника цели.

Лазерный перехват имеет ряд уникальных преимуществ.

Прежде всего, разумеется, копеечная стоимость каждого «выстрела». Весь боеприпас «Щита света» — это обычное электричество. Один перехват расходует энергии на считанные доллары. Для сравнения: запуск одной ракеты-перехватчика комплекса «Железный купол» обходится примерно в 50–100 тыс. долларов. Для надежности по одной цели выпускают, как правило, не менее двух ракеты.

Второе преимущество — фактически неисчерпаемый боезапас. Лучи будут продолжать жечь цели в небе до тех пор, пока установка включена в розетку. И для этого не нужно никаких складов ракет, подвоза снарядов и перезарядки пусковых. Одна лазерная установка способна сбивать подряд десятки целей без пауз, что особенно важно при массовом обстреле.

Третье — блоки «Щита света» монтируются в стандартных контейнерах на грузовиках. На них же перевозятся и работают генераторы и радиолокационная станция наведения. Комплект получается вполне компактным и мобильным. Наконец, лазер поражает цель с минимальным побочным ущербом. Нет никакой взрывающейся около цели боевой части и осыпающегося затем с неба града осколков. После уничтожения лазером на землю падают лишь обугленные обломки самой пораженной цели. В сухом остатке — для прикрытия крупных городов и важных военных объектов новая израильская технология выглядит как ПВО мечты: молниеносная, точная, дешевая и насколько это возможно безопасная.

В отличие от ракет-перехватчиков, вынужденных лететь к цели несколько минут или хотя бы десятков секунд, лазер поражает цель со скоростью света — т. е. фактически мгновенно. Как только радар и оптика запеленговали и захватили объект, луч соединяет установку с целью и начинает ее в полном смысле слова плавить прямо в полете. «Щит света» действует бесшумно, а днем и невидимо, что практически никак не демаскирует местоположение установки. Успешное поражение сопровождается лишь всполохом огня в точке гибели цели.

Собственно, поэтому операторы дронов из «Хезболлы» долгое время вообще не догадывались о существовании израильской лазерной системы и не понимали, что происходит с их беспилотниками и ракетами. С их точки зрения, те просто переставали работать в полете и неожиданно пропадали с радаров. Некоторые израильские блоггеры со ссылкой на разведданные сообщали, что руководство «Хезболлы» даже жаловалось своих иранским кураторам на низкое качество поставляемых им боеприпасов: те, мол, просто разваливаются на лету и падают на землю, даже не долетев до территории Израиля.

Однако несмотря на кажущуюся со стороны теоретическую простоту создать такое оружие в реальности оказалось крайне непросто. Для работы лазеров требуется колоссальная энергия и сложнейшая оптика. Для боевой стрельбы «Щит света» должен постоянно удерживать узкий луч на движущейся цели, компенсируя дрожание платформы, атмосферные искажения и прочие неблагоприятные факторы. А это очень сложно, учитывая физически присущую свету как любому излучению высокую склонность к рассеиванию в пространстве. Поэтому решение амбициозной задачи потребовало много времени и опоры на передовые открытия в электронике и оптике. Инженеры концерна «Рафаэль» трудились над этой технологией на протяжении десятилетий, и лишь сейчас она стала достаточно надёжной для реального боя. К тому же при мощности 100+ кВт лазерный модуль выделяет громадное количество тепла, поэтому большая часть комплекса — это также специально спроектированные системы охлаждения и энергопитания.

Лазер против ракеты

«Пойдешь через воды… огонь не опалит тебя, пламя не обожжет!» — Исайя, 43:2

Можно ли теперь утверждать, что новый боевой лазер из Израиля станет абсолютным оружием против ракетных обстрелов и налетов дронов? К сожалению, пока даже и близко нет. Наряду с очевидными достоинствами у «Щита света» есть и масса критических недостатков, которые не позволяют лазерному оружию на нынешнем этапе его развития в полной мере заменить традиционную систему ПВО.

В первую очередь его возможности существенно ограничены более чем скромной дальностью. Если тот же легендарный «Железный купол» перехватывает цели в радиусе до сорока километров и более, то «Щита света» пока способен поражать объекты лишь на расстоянии до девяти километров, то есть исключительно в зоне прямой видимости цели. Таким образом, высотные ракеты и уж тем более баллистические боеголовки остаются далеко вне зоны досягаемости лазерного «зонтика». Поэтому в своем современном виде он может быть средством лишь ближней, точечной обороны.

Другой важный фактор — погодный. Свет крайне чувствителен к дождю, густому туману, низкой облачности, задымлению и т. д. Любые наполняющие воздух в большом количестве частицы (воды, пыли и др.) сильно рассеивают проходящие через них лучи и многократно снижают таким образом эффективность лазера. Поэтому в тяжелых метеоусловиях или, например, в условиях неизбежной для крупных сражений задымленности традиционные ракеты-перехватчики остаются намного надёжнее.

Есть и сугубо технические барьеры. Несмотря на теоретическую скорострельность лазерная установка все-таки тоже нуждается в паузах, поскольку после серии энергозатратных залпов мощность системы может упасть. Поэтому непрерывность огня может быть ограничена устойчивостью узлов. Критично также и электропитание. Для бесперебойной работы «Щита света» требуются либо мощные генераторы, либо постоянное подключение к стационарной сети. А это в свою очередь тоже в некоторой степени привязывает комплекс к источнику топлива или мощной промышленной инфраструктуре.

Наконец, лазер атакует цель «в лоб» и поэтому особенно эффективен против дронов, аппаратов малой авиации и примитивных неуправляемых снарядов, на которых можно сконцентрировать луч и затем в течение некоторого времени «вести цель», непрерывно нагревая ее. Высокоскоростные маневрирующие ракеты или боеприпасы с теплозащитой лазер будет прожигать куда менее успешно. Противник же, в свою очередь, может усложнить задачу, применяя в будущем отражающие покрытия, аэрозольные завесы и прочие подобные технические решения.

Таким образом, лазер, конечно, ни в коем случае не заменяет, а лишь дополняет существующие системы ПВО. В ясную погоду и на ближней дистанции он сможет перехватывать часть целей, экономя дорогостоящие боеприпасы «Железного купола». Однако во всех остальных случаях основная нагрузка по-прежнему будет лежать на ракетах дальнего перехвата, зенитной артиллерии или авиации. Тем не менее, введение Израилем в боевой оборот нового оружия, очевидно, лишний раз подхлестнет извечное противоборство «меча» и «щита» во всем мире.

«Щит света» над «Железным куполом»

«Возьми щит и броню, и встань на помощь мне» — Псалтирь, 34:2

Израиль традиционно выстраивал свою противоракетную оборону как глубоко эшелонированную систему. На самом нижнем ее уровне работает легендарный «Железный купол», перехватывающий неуправляемые ракеты малой дальности и миномётные мины. Уровнем выше располагаются батареи «Праща Давида», рассчитанные на ракеты средней дальности и крылатые ракеты. Ещё выше дежурят комплексы «Хец-2» и «Хец-3», способные уничтожать баллистические цели на больших высотах.

Однако военные конфликты последнего времени обнажили существование еще одного яруса ПВО, ранее обычно выпадавшего из внимания военных, которые привыкли мыслить категориями прошлых войн. Это т. н. «наземный» ярус, предназначенный для самых мелких, близких и массовых современных угроз — ракет ближнего радиуса действия и особенно малых ударных дронов. Именно этот ярус теперь прикрывает «Щита света».

Война «Железных мечей» (в ответ на атаку «Хамас» 7 октября 2023 г.) показала, что противники Израиля делают все бо́льшую ставку на критическую перегрузку его систем ПВО массированными залпами роев дешевых барражирующих боеприпасов. Уничтожение самодельной палестинской ракеты за несколько сотен долларов или копеечного дрона ракетой-перехватчиком стоимостью в десятки тысяч создает для обороняющейся стороны серьезный экономический дисбаланс. Лазер же, уничтожающий цель за считанные доллары, опрокидывает всю арифметику прежней войны и радикально переламывает ситуацию в пользу Израиля, поскольку лишает террористов их некогда главного преимущества — дешевизны своих атак.

«Щит света» подключен к тем же радарным сетям, что и «Железный купол». Обычно он размещается вокруг городов и позиций ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля), чтобы автоматически поражать низколетящие цели, пока те не успели покинуть ближний сектор обороны. Таким образом, предполагается, что лазер должен истреблять бо́льшую часть наиболее простых и примитивных вражеских дронов и ракет, сохраняя дорогостоящие перехватчики для более сложных и серьезных угроз. Так израильская система ПВО станет экономичнее, эффективнее и — что самое главное — выносливее в затяжном конфликте. Первые успехи «Щита света» уже вдохновляют ее создателей расширять применение новой технологии.

Руководитель МАФАТ (Центра оборонных разработок Израиля) Даниэль Гольд, стоявший у истоков создания «Железного купола», сообщает, что вверенная ему компания совместно с израильскими оборонными компаниями уже ведёт разработку не только наземных, но и авиационных (подвесные контейнеры на истребителях) и корабельных (мачтовые установки) лазерных систем. И если корабельные варианты пока рассматриваются как следующий перспективный шаг, то авиационные лазеры уже проходят первые лабораторные испытания.

Аппетит приходит во время войны

«Восстанет народ на народ и царство на царство» — Матфей, 24:7

Боевой дебют «Щита света» явился логическим продолжением пути, который израильская оборонная промышленность прошла за последние полтора десятилетия. Глубоко эшелонированный «щит» против ракетных залпов все больше упирался в растущую экономическую нагрузку, пока не сделал успешное отражение палестинских и арабских атак чрезмерно разорительным для израильского бюджета. Испытание же новой лазерной системы в реальном бою дало разработчикам то, чего они никогда не увидели бы в тепличных условиях полигона — бесценные телеметрические данные о работе системы в пыльных, задымлённых, насыщенных помехами слоях атмосферы над Сектором Газы и Галилеей.

Однако лидерство Израиля в лазерной гонке вовсе не означает, что он единственный серьезный игрок в этой сфере. Восточноевропейский фронт показывает, как быстро война вбирает в себя все то, что еще вчера выглядело смелым футуризмом — высокоточные GMLRS, рои FPV-дронов, гиперзвуковые ракеты в ближнем бою, антидроновые ружья и многое другое. Украинский анонс собственного боевого лазера «Тризуб» тоже возник не из романтической тяги к научной фантастике, а из чисто бухгалтерского расчета — постоянные обмены дорогих ракет ЗРК на дешёвые квадрокоптеры невозможно выдерживать годами.

США, Китай, Индия, Великобритания и многие другие страны давно идут той же дорогой. Американцы доводят до ума корабельную «LaWS» (Laser Weapon System). Британцы обкатывают авиационную систему «Dragon Fire». Китайцы разрабатывает лазеры двойного назначения для уничтожения орбитальных спутников. И даже погрязшая в коррупции и военных неудачах Москва пытается сохранить место за главным столом технологической гонки, хвастаясь не то идеями, не то проектами чего-то неизвестного под загадочными названиями «Пересвет» и «Задира». Таким образом, впервые со «звездных войн» Рейгана т. н. «оружие на основе направленной энергии» (англ. «directed energy weapon») перестает быть футуристической декорацией и на полном серьезе входит в арсенал доступных средств генеральных штабов по всему миру.

И эта картина, похоже, ставит перед миром неприятный вопрос: не превращаются ли реальные войны в маркетинговые выставки достижений ВПК? С одной стороны, каждый перехваченный снаряд — это, безусловно, чья-то спасенная жизнь, т. е. прямая гуманитарная выгода. Однако, с другой стороны, поле боя любого вооруженного конфликта неизбежно становится отныне своеобразной «выставкой достижения военного хозяйства». И чем интенсивнее конфликт, и чем больше инженерно-технических новинок он приносит — тем соблазнительнее в итоге для производителей оружия продемонстрировать свою продукцию «в деле». И эта страшная реальность разгоняет порочный круг — новая система заставляет противника искать асимметричный обход, а тот, будучи найденным, в свою очередь подталкивает разработчиков к ещё более оригинальному и дорогому ответу. Таким образом, эскалация вооруженного конфликта может перестать быть стратегическим или политическим выбором и превратиться со временем в коммерческую гонку больших игроков оружейного бизнеса.

Война XXI века уже и сегодня больше выглядит не битвой солдат, а скорее соревнованием инженеров и программистов. Победу теперь часто приносит не численность живой силы, а оригинальное техническое решение или новизна используемых алгоритмов. «Щит света» — один из первых, но, скорее всего, еще далеко не самый крупный символ наступающей эпохи. Высокие технологии на наших глазах делают вооруженное противостояние одновременно и эффективнее для отдельно взятых людей, и тревожнее для всего человечества в целом.

Сергей Коняшин, The Moscow Times

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