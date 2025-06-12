Путин идет на самоубийство под Одессой? 1 12.06.2025, 13:40

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В ВМС Украины оценили вероятность высадки вражеского десанта.

Россия хочет захватить Одессу и прорваться к границе с Молдовой и Румынией. Однако в ВМС ВСУ высадку десанта назвали самоубийством для россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на заявление спикера Военно-Морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире марафона «Единые новости».

По его словам, вероятность высадки морского десанта на одесское побережье сейчас крайне низкая. Украинские ВМС полностью контролируют акваторию Черного моря, а любой вражеский корабль, который приблизится к побережью, будет немедленно уничтожен.

«В принципе подойти к нашему побережью ближе, чем на 100 морских миль, они не могут потому, что здесь их ждут ракетчики из Военно-морских сил. Поэтому, соответственно, сейчас это маловероятно», - говорит Дмитрий Плетенчук.

Кроме того, он подчеркнул, что полноценная десантная операция требует синхронного наступления как с моря, так и с суши. Без этого такая попытка будет обречена.

«Потому что такие военные мероприятия, как правило, не являются самостоятельным видом операций, учитывая то, что это - самый сложный вид морских операций, в принципе. Поэтому высаживать сейчас десант - это суицид», - сказал Плетенчук.

Добраться до Одессы по суше Россия также пока не в состоянии. Как напомнил Плетенчук, еще в феврале 2022 года враг уже пытался реализовать подобный сценарий, однако потерпел поражение - главным образом из-за отсутствия продвижения по суше.

К тому же для сухопутного наступления на Одессу врагу придется форсировать как минимум три большие водные преграды, что делает такую операцию еще более сложной и практически нереальной в нынешних условиях.

11 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ хочет взять Одессу под свой контроль. После этого враг планирует выйти к границе с Румынией и Молдовой.

Он подчеркнул, что Одесская область является «одной из главных целей» России для провоцирования хаоса.

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