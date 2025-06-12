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«В женщине видят домашнюю прислугу: она должна убирать, одевать, кормить»

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  • 12.06.2025, 14:33
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«В женщине видят домашнюю прислугу: она должна убирать, одевать, кормить»

Психолог рассказал, из-за чего белоруски бросают мужей.

Что сейчас происходит с белорусских семьях и из-за чего они распадаются? Печальная статистика, согласно Белстату, тому подтверждение: на 5 браков — 3 развода. Кого ищут друг в друге наши мужчины и женщины и почему не находят? Семейный психолог из Гродно Иван Петушок рассказал журналистке Telegraf.news, о каких проблемах часто слышит в своем кабинете и что нужно сделать тем, кто хочет изменить партнера.

Первый брак комом?

Эксперт считает, что зачастую все действительно так. На эту тему у него нашлась шутка: «Кто первый раз женится в 40 лет, тот пропустил один тренировочный брак».

«Тут я бы сказал, что все зависит от людей и немного удачи. Если вы с первого раза попали на подходящего партнера — и потом вместе меняетесь, подстраиваетесь под новые события в жизни — тогда можете и сразу выстроить свою жизнь хорошо», — отметил гештальт-терапевт.

И добавил: «Но если вы сначала женились на фантазиях по поводу партнера, а после брака стали выяснять, что все на самом деле не так, как казалось — либо кто-то один ушел в зависимость, и нет смысла с ним оставаться дальше, поскольку это будет разрушать обоих — я рекомендуют понимать осознанно: зачем вы с этим партнером, если вам плохо? Кому польза? Никому».

«В мире более 8 миллиардов мужчин и женщин, подходящий человек найдется точно», — уверен специалист.

Семейный психолог считает, что первый раз женятся на фантазиях по поводу партнера, но может повезти

При этом он не исключил перспективу, когда люди готовы трансформироваться вместе — тогда брак строится дальше.

«Особенно с появлением детей: когда возникают новые обязанности. Если муж и жена не готовы их делить — тянет один, а второй не участвует — или кому-то важна карьера либо хочется путешествовать, в то время как партнер предпочитает сидеть на месте без приключений. Скорее всего таким парам будет тяжело либо они смирятся и будут жить по-отдельности. Такое бывает и это тоже хороший вариант», — привел пример психолог.

Самый главный критерий, по мнению Ивана Петушка — это удовлетворенность в браке.

«Если вас и вашего партнера все устраивает, как бы вы ни организовали вашу жизнь — это клевый план», — сказал он.

Тем не менее, экзистенциальный терапевт советует, что лучше всего строить отношения на хорошем фундаменте: понимании, общих ценностях и интересах.

«Это намного проще и с более устойчивой перспективой», — уверен он.

Какие проблемы во «взрослых» семьях?

Самая частая ситуация, которую наблюдает гештальт-терапевт в белорусских семьях, когда женщины слишком много времени посвящают семье. До такой степени, что забывают о себе.

«Жена рожала троих-четверых детей и условно 10 лет была в декретном отпуске: у нее нет оплачиваемой работы. Она уже хочет уйти от мужа, но не может себе этого позволить, потому что он ее содержит», — описал психолог.

Специалист признал, что это большая проблема и повод для шантажа и манипуляций. И такие женщины приходят к нему на консультации.

«Как правило, они говорят: «Все, я не могу так дальше жить — мне невыносимо». И тогда либо начинают готовиться к разводу — получают образование, выходят на работу и со временем бросают мужа — либо уходят в никуда», — рассказал психолог.

Еще одно важное профессиональное наблюдение от Ивана Петушка: обычно в таких семьях жены вначале предлагают мужу походить на совместную терапию либо предупреждают, что им не нравится: «Если диалога нет, женщина может уйти».

И дело уже даже не столько в финансовой зависимости, обратил внимание семейный психолог: «Скорее женщин больше не считают за людей. Деньги — это итог».

«Нередко бывает, что в женщине видят домашнюю прислугу: она должна убирать, одевать, кормить — все, это ее обязанности. А как человека не сильно-то замечают. Когда жена становится такой большой няней-уборщицей — это плохой итог семейной жизни», — сделал вывод Иван Петушок.

Другое дело, когда в женщине видят партнера, равного себе. И тут психолог вспомнил популярную цитату о том, что обычно за успешным мужчиной стоит женщина, которая помогала ему на старте.

«Пока он делал бизнес, она заботилась о быте. Но в 40 лет это почему-то никто не вспоминает», — констатировал коуч.

Белорусские женщины слишком много жертвуют собой и вначале пытаются решить проблему совместно

Главный вопрос, который нужно себе задать

Первое, что проблемные пары должны понять для себя — хотят ли они дальше сохранять брак, напутствовал Иван Петушок.

«Готовы ли оставаться вместе независимо от того, что у них произошло в семье? Если оба хотят — важно именно оба — то любой кризис преодолим. Если нет — один не может отработать за двоих», — убежден гродненский специалист.

Вместе с тем на консультации к психологу белорусы приходят с:

изменами: «Изменил — не знаю, как простить» или «Как дальше жить? Но хочу быть вместе»;

финансовыми трудностями: «Муж не зарабатывает» или «Жена недостаточно вкладывается в отношения»;

зависимостями: «Муж пьет» или «Играет в азартные игры»;

отсутствием внимания: «Не видит во мне человека: не замечает, не уважает».

«Когда один из партнеров выпадает из жизни из-за чего-то — это уже зависимое поведение. Оно может быть вызвано даже работой: человек трудится по 16 часов в сутки и не уделяет времени ни партнеру, ни семье, ни детям. Это тоже может быть поводом развестись», — допустил эксперт.

Хотите изменить партнера?

В дополнение гродненский специалист дал рекомендацию тем, кто решил пойти к психологу, чтобы исправить мужа или жену.

«Бывает, приходят белоруски с запросом: «Пожалуйста, сделайте мне мужа хорошим». В таких ситуациях я говорю: «Отстаньте от мужа, возьмитесь за себя», — привел случай терапевт.

А дальше, по его словам, лишь два сценария: «Либо мужчина начнет к вам подтягиваться: увидит, поймет и начнет что-то делать, либо вы просто смените себе мужа».

Иван Петушок считает, что это здоровое поведение. Во всех остальных ситуациях — скорее всего нездоровое. Сюда относится: жизнь ради детей, совместного быта и нажитого имущества — чаще всего это созависимое поведение.

«Знаете, как у каждого алкоголика есть жена, которая его поддерживает. Кажется, что она страдалица — это он пьет и мешает ей жить. Но на самом деле женщина сама разрушает свою дальнейшую жизнь», — привел пример специалист.

Он должен был догадаться?

Еще одно важное наставление от семейного психолога по поводу ситуации, которая тоже часто встречается в отношениях.

«Если человеку плохо в паре, вначале нужно сказать партнеру, что вам в нем не нравится. Может быть, он бы легко изменился — такое тоже бывает», — признал собеседник.

И привел хороший, по его мнению, тезис: все, что не озвучено, не может быть угадано.

«Поэтому нельзя предъявлять претензии по поводу того, что муж что-то не угадал. Но если вы ему сказали, а он не сделал — это уже другое дело», — объяснил эксперт.

Он считает, что популярная среди белорусок фраза: «Он должен был догадаться» — неправильная тактика.

О каком партнере мечтают белорусы?

В заключение гродненский психолог Иван Петушок отметил, что с возрастом женщины и мужчины ищут не совместный быт, а именно близкого человека, который будет их замечать, любить и радоваться таким, какими они являются.

С годами супруги задумываются: «А для чего мы вообще вместе живем? Что нас связывает, кроме совместного выращивания детей последние 10 лет? А что я хочу от своего партнера? Устраивает ли он меня? Могу ли я жить без него?», — перечислил семейный психолог.

И тут начинается анализ, совпадают ли в паре ожидания от отношений. Если нет, эксперт дал два варианта развития событий.

Первый — начать сближаться. Второе — понять, что не пара. В этом, по его мнению, способна помочь семейная терапия как один из хороших способов договориться с партнером, где психолог выступает в роли переводчика частой фразы: «Ты меня не понимаешь». Профессионал доносит жене или мужу на понятном им языке то, что хотел сказать второй партнер.

«Если у пары есть общие интересы и им важно быть вместе, тогда они находят пути, как сблизиться, чтобы дальше быть вместе и все было комфортно. Если нет, то они просто понимают через терапию, что остаются родителями, но уже не как муж и жена, а по-отдельности. И тогда появляется новое пространство, чтобы найти свое счастье», — заключил специалист.

«Сама разрушает» — Из-за чего белоруски бросают мужей? Психолог назвал главный вопрос, который нужно задать

Он также напомнил, что создать счастливую семью можно абсолютно в любом возрасте.

«В современном мире, когда женщина уже способна самостоятельно себя хорошо обеспечивать, она может быть с мужчиной только из-за того, что ей хочется. Не потому, что без него она не проживет, а потому что ей нравится делиться с этим человеком своими чувствами и интересами», — признал белорусский эксперт.

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