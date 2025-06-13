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Нетаньяху: Мы нанесли удар в самое сердце

  • 13.06.2025, 8:22
  • 2,506
Нетаньяху: Мы нанесли удар в самое сердце
Биньямин Нетаньяху

Озвучены цели в Иране, которые атаковала авиация Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран, после чего призвал граждан Израиля готовиться к ответной атаке со стороны Тегерана.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху созвал срочное заседание Кабмина по вопросам обороны страны, сообщают израильские СМИ.

«Мы нанесли удар по главному объекту Ирана по обогащению урана в Натанзе», — заявил Нетаньяху.

Также был нанесен удар по объектам, производящим баллистические ракеты, и по ведущим иранским ученым, работающим над созданием ядерной бомбы. Натанз находится в провинции Исфахан. Именно в этом городе расположен ключевой ядерный объект.

Израильские СМИ пишут, что у Ирана есть два подземных ядерных объекта в Натанзе и Фордо. В Натанзе расположены два завода по обогащению топлива: огромный подземный и надземный пилотный.

Этой информацией представители иранской оппозиции поделились еще в 2002 году. Ядерный объект, по имеющимся данным, находится на глубине трех этажей под землей, именно поэтому пока неясно, какой ущерб был нанесен этому объекту ударами израильской авиации.

Также поступают сообщения о взрывах в Исфахане и на подземном заводе по обогащению урана в Фордо (город Кум). Иранское государственное телевидение подтверждает, что некоторые ядерные объекты, такие как Натанз, подверглись атакам со стороны Израиля.

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