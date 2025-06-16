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Украина предупреждает Лукашенко

  • 16.06.2025, 7:36
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Украина предупреждает Лукашенко

Как в Киеве отреагировали на новости о доставке в Беларусь российских ракет и бомб.

Накануне Сообщество железнодорожников Беларуси со ссылкой на источники и анализ текущей активности на БЖД сообщило, что с 14 по 30 июня 2025-го из России на белорусскую территорию завезут авиабомбы и ракеты различных типов.

Новость моментально облетела украинскую прессу. Издание «Обозреватель» сопроводило публикацию на эту тему в соцсетях характерной подводкой: «Лукашенко рискует…», пишет «Салiдарнасць».

В украинских СМИ способы и объемы поставок российского вооружения сравнили тем, как под видом учений велась подготовка к полномасштабному вторжению в феврале 2022-го.

Так, украинский Фокус обращает внимание на то, что вооружения из России поставляются не только по железной дороге.

«Летом российские транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124-100 начали полеты на белорусские аэродромы, в частности на авиабазу в Мачулищах», — пишет издание.

Портал Милитарный отмечает, что Мачулищи стали одной из основных авиабаз российских оккупантов с начала вторжения в 2022-м. и напоминает:

Сценарий и масштаб будущих учений повторяют учения «Союзная решимость», которые с 10 по 20 февраля 2022 года проводились на территории Республики Беларусь. Через четыре дня после их окончания российские войска вторглись в Украину.

Украинские СМИ цитируют президента страны, который высказался о возможных сценариях готовящихся в Беларуси военных учений. Его заявление прозвучало в один день с публикацией сведений о завозе ракет и авиабомб.

«Зеленский намекнул Лукашенко, чем могут обернуться провокации на учениях с Россией», пишет агентство УНИАН.

«Лукашенко боится и перенесет учения дальше от границы с Украиной», — заявил украинский лидер. — «Он понимает, после наших ответных шагов на Курском направлении, если мы будем чувствовать угрозу — на что мы способны».

При этом президент Украины подчеркнул, что анализ украинской разведки говорит о том, что участники учений «будут пытаться даже немного вглубь отойти в Беларусь, дальше от границ».

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