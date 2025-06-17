В преддверии Купалья ученые нашли в Беларуси редкий папоротник

В преддверии Купалья ученые нашли в Беларуси редкий папоротник1
- 17.06.2025, 21:20
Он может прятаться под землей.
Белорусские ученые на территории Беловежской пущи обнаружили популяцию редкого папоротника, сообщили в пресс-службе нацпарка.
Так, сотрудники научного отдела Беловежской пущи нашли крупную популяцию ужовника обыкновенного, состоящую из 70 растений. Редкий папоротник растет в высокой траве на опушке леса, состоящего из пушистой березы и черной ольхи.
— Ужовник обыкновенный — это довольно необычный и редкий многолетний папоротник из семейства ужовниковых, представляющий собой древнюю, эволюционно обособленную ветвь растений, - разъяснили в пресс-службе.
Внешне и по своему строению этот папоротник заметно отличается от большинства известных папоротников. Интересно, что ужовник может годами жить под слоем почвы, питаясь за счет симбиоза с грибами. Листья редкого папоротника внешне похожи на ландыш или майник.
Уникальный папоротник, обнаруженный в преддверии Купалья, которое празднуют в Беларуси 7 июля, внесен в Красную книгу и нуждается в профилактической охране.