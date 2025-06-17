закрыть
17 июня 2025, вторник, 22:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В преддверии Купалья ученые нашли в Беларуси редкий папоротник

1
  • 17.06.2025, 21:20
В преддверии Купалья ученые нашли в Беларуси редкий папоротник

Он может прятаться под землей.

Белорусские ученые на территории Беловежской пущи обнаружили популяцию редкого папоротника, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Так, сотрудники научного отдела Беловежской пущи нашли крупную популяцию ужовника обыкновенного, состоящую из 70 растений. Редкий папоротник растет в высокой траве на опушке леса, состоящего из пушистой березы и черной ольхи.

— Ужовник обыкновенный — это довольно необычный и редкий многолетний папоротник из семейства ужовниковых, представляющий собой древнюю, эволюционно обособленную ветвь растений, - разъяснили в пресс-службе.

Внешне и по своему строению этот папоротник заметно отличается от большинства известных папоротников. Интересно, что ужовник может годами жить под слоем почвы, питаясь за счет симбиоза с грибами. Листья редкого папоротника внешне похожи на ландыш или майник.

Уникальный папоротник, обнаруженный в преддверии Купалья, которое празднуют в Беларуси 7 июля, внесен в Красную книгу и нуждается в профилактической охране.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров
Генеральная битва
Генеральная битва Зеэв Ханин
Свободное слово — это мощное оружие
Свободное слово — это мощное оружие Наталья Радина
За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип