В преддверии Купалья ученые нашли в Беларуси редкий папоротник 1 17.06.2025, 21:20

Он может прятаться под землей.

Белорусские ученые на территории Беловежской пущи обнаружили популяцию редкого папоротника, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Так, сотрудники научного отдела Беловежской пущи нашли крупную популяцию ужовника обыкновенного, состоящую из 70 растений. Редкий папоротник растет в высокой траве на опушке леса, состоящего из пушистой березы и черной ольхи.

— Ужовник обыкновенный — это довольно необычный и редкий многолетний папоротник из семейства ужовниковых, представляющий собой древнюю, эволюционно обособленную ветвь растений, - разъяснили в пресс-службе.

Внешне и по своему строению этот папоротник заметно отличается от большинства известных папоротников. Интересно, что ужовник может годами жить под слоем почвы, питаясь за счет симбиоза с грибами. Листья редкого папоротника внешне похожи на ландыш или майник.

Уникальный папоротник, обнаруженный в преддверии Купалья, которое празднуют в Беларуси 7 июля, внесен в Красную книгу и нуждается в профилактической охране.

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