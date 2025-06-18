В Беловежской пуще нашли новую популяцию редкого растения 18.06.2025, 10:18

Вид входит в список растений Красной книги.

В национальном парке «Беловежская пуща» ученые нашли новую популяцию редкого растения - ужовника обыкновенного.

Как сообщает сайт нацпарка, во время проведения полевых исследований сотрудниками научного отдела была обнаружена довольно крупная популяция ужовника обыкновенного, которая ранее не отмечалась. Ученые насчитали около 70 растений, растущих в высокой траве на опушке леса с преобладанием березы пушистой и ольхи черной.

Ужовник обыкновенный - довольно необычный и редкий многолетний папоротник из семейства ужовниковые, представляющий собой древнюю, эволюционно обособленную ветвь растений. Внешне и по своему строению он существенно отличается от большинства известных папоротников, выделяясь своим уникальным положением в эволюционной истории, обратили внимание в научном отделе национального парка. Листья ужовника - простые и неразделенные, они больше похожи на ландыш или майник, чем на типичный папоротник. Он может не прорастать по несколько лет и жить под слоем почвы, питаясь за счет симбиоза с грибами.

Вид входит в список растений Красной книги, нуждающихся в профилактической охране, который был сформирован для недостаточно изученных и редких видов флоры Беларуси, требующих внимания в силу их высокого глобального природоохранного статуса и ряда других причин, уточнили в нацпарке.

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