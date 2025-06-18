На рынках Беларуси заметили первую чернику 1 18.06.2025, 10:54

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Сколько стоит килограмм?

На белорусских рынках покупатели заметили первую чернику. Одновременно белорусы в соцсетях начали делиться своими первыми успехами в «тихой охоте», хотя и отметили, что урожай в этом году может быть не очень обильным, пишет «Телеграф».

Судя по ценнику на опубликованной в источнике фотографии, за пол-литровый стаканчик этой лесной ягоды продавцы просят 12 рублей.

Если пересчитать это на более привычную меру веса, то, учитывая, что в пол-литровом стакане помещается в среднем 350-400 граммов черники (всё зависит от плотности и размера ягод), получается, что ориентировочная стоимость килограмма может составлять 30-35 рублей. Наверняка, ценник ещё снизится, но насколько — вопрос.

Тем временем, белорусы уже начали активно делиться в TikTok своими первыми лесными «трофеями». Так, появилось видео из лесов Столинщины, где автор демонстрирует найденные ягоды. Но, по словам автора видео, пока ягоды в этом году «намного меньше». Многие полагают, что они подмёрзли из-за весенних заморозков.

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