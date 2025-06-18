Пятеро водителей устроили гонки по ночному Бресту 18.06.2025, 14:34

Как их наказали.

Сотрудники ГАИ нашли и наказали пятерых водителей, которые устроили гонки в Бресте, сообщили в УВД.

16 июня в сети появилось видео ночного стритрейсинга на улице Московской в областном центре. Инспекторы установили личности водителей пяти автомобилей и составили в отношении них административные протоколы.

«Стритрейсинг — это не только нарушение ПДД, но и прямая угроза безопасности для всех участников дорожного движения. Несанкционированные гонки создают опасные ситуации на дорогах, повышают риск ДТП и могут привести к серьезным последствиям», — подытожили в ГАИ.

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