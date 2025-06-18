В Иране государственное ТВ прервали призывами к протестам
- 18.06.2025, 22:54
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Во время трансляции иранского государственного телевидения в эфир прорвались кадры с протестов. Власти Ирана признали технические перебои.
Об этом сообщает Telegram-канал израильского журналиста Амихая Штейна.
По словам израильского журналиста, спутниковый сигнал иранской телерадиокомпании был прерван. Зрителям вместо официальной программы показали видеофрагменты с уличных акций.
«Встань! Это твой момент. Выходи на улицы. Возьми под контроль свое будущее», - появился призыв на экранах ТВ.
Иранская сторона официально признала, что в телевизионном эфире действительно были помехи, однако не сообщила, кто стоит за вмешательством.