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Атака на российские аэродромы: спутник зафиксировал последствия

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  • 2.06.2025, 8:35
  • 20,958
Атака на российские аэродромы: спутник зафиксировал последствия

Фотофакт из аэродрома «Белая».

1 июня 2025 года дроны атаковали четыре аэродрома россиян. Были уничтожены или повреждены десятки носителей крылатых ракет.

Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на украинские OSINT-сообщества и мониторинговые Telegram-каналы.

Так, 1 июня под атаки дронов попали четыре военных аэродрома России, а именно «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново».

Особый интерес у Украинцев вызвало поражение аэродрома «Белая», который находится более чем в 4500 километрах от границы с Украиной. Именно туда в последнее время были передислоцированы большинство Ту-95МС, которые осуществляли пуски крылатых ракет Х-101 по территории Украины.

Очевидцы ранее заявили, что прозвучало более 10 взрывов, а теперь появилось спутниковое фото, показывающее масштабы разрушений.

На снимке четко видно, что 3 Ту-95МС были полностью уничтожены и один поврежден. Кроме того, под сокрушительный удар попал один Ту-22М3.

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