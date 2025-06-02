Атака на российские аэродромы: спутник зафиксировал последствия

Атака на российские аэродромы: спутник зафиксировал последствия21
- 2.06.2025, 8:35
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Фотофакт из аэродрома «Белая».
1 июня 2025 года дроны атаковали четыре аэродрома россиян. Были уничтожены или повреждены десятки носителей крылатых ракет.
Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на украинские OSINT-сообщества и мониторинговые Telegram-каналы.
Так, 1 июня под атаки дронов попали четыре военных аэродрома России, а именно «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново».
Особый интерес у Украинцев вызвало поражение аэродрома «Белая», который находится более чем в 4500 километрах от границы с Украиной. Именно туда в последнее время были передислоцированы большинство Ту-95МС, которые осуществляли пуски крылатых ракет Х-101 по территории Украины.
Очевидцы ранее заявили, что прозвучало более 10 взрывов, а теперь появилось спутниковое фото, показывающее масштабы разрушений.
На снимке четко видно, что 3 Ту-95МС были полностью уничтожены и один поврежден. Кроме того, под сокрушительный удар попал один Ту-22М3.
Today, Ukrainian intelligence reportedly launched 117 attack drones from trucks that had been placed near Russian air bases. I tasked several collects this morning via @umbraspace and my first images have already started processing. What a remarkable success in a well-executed… pic.twitter.com/LzXulw8jnK— Chris Biggers (@CSBiggers) June 2, 2025