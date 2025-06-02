«Навроцкий является убежденным сторонником НАТО и союза с США» 2.06.2025, 21:02

Новый президент Польши будет занимать твердую позицию относительно имперских амбиций России.

На президентских выборах в Польше победу одержал поддерживаемый оппозиционной консервативной партией «Право и справедливость» кандидат Кароль Навроцкий. По результатам подсчета 100% бюллетеней, поданных во втором туре выборов, который прошел в воскресенье, 1 июня, он набрал 50,89% голосов, опередив своего соперника, мэра Варшавы Рафала Тшасковского, почти на 400 тысяч голосов.

Тшасковский в понедельник признал поражение и поздравил Навроцкого с победой.

PiS, поддержав Навроцкого, теперь может надеяться и на победу во время следующих парламентских выборов в Польше в 2027 году. Кстати, до 2015 года в рядах PiS состоял и уходящий президент Анджей Дуда (он был главой государства два срока подряд).

Кароль Навроцкий – по профессии историк, который пользуется поддержкой президента США Дональда Трампа. Месяц назад он даже встречался с ним, хотя общение двух политиков было коротким.

42-летнего победителя президентских выборов в Польше некоторые называют евроскептиком, однако он отличается от других евроскептиков региона, таких как премьер-министр Словакии Роберт Фицо или премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, хотя бы тем, что поддерживает помощь Украине в войне против России.

«Навроцкий будет занимать твердую позицию относительно имперских амбиций России. Он является убежденным сторонником НАТО и союза с Соединенными Штатами, и продолжит политику активной роли Польши в регионе. Он также поддержит Украину в ее борьбе с Россией», – отметил в соцсети Х Славомир Дебски, приглашенный профессор в области стратегических исследований и международных отношений в Колледже Европы в Варшаве.

Во время предвыборной кампании Навроцкого подчеркивалось, что он получил сильную поддержку, включая одобрение министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, которая провела параллель между Навроцким и Трампом на Конференции консервативно-политического действия (CPAC) в Польше. Такого рода одобрение имеет значение, ведь Польша является проамериканским государством и рассматривает Вашингтон как важного союзника, оставаясь также базой для более чем 10 тысяч расквартированных здесь американских солдат.

Хотя роль президента в Польше в основном церемониальная, у него есть одно важное преимущество – право налагать вето на законы, принятые парламентом.

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