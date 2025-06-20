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ИИ восстанавливает фильмы с Брюсом Ли и Джеки Чаном

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  • 20.06.2025, 12:37
ИИ восстанавливает фильмы с Брюсом Ли и Джеки Чаном

Нейросеть улучшит 100 культовых фильмов.

На Шанхайском международном кинофестивале было объявлено о запуске масштабного проекта по восстановлению и ремастерингу классических фильмов о кунг-фу с применением технологий искусственного интеллекта, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Инициативу представил Фонд кино Китая в партнерстве с рядом китайских киностудий в рамках проекта Kung Fu Film Heritage Project. Планируется улучшить с помощью ИИ около 100 культовых фильмов, при этом организаторы обещают сохранить их аутентичность и культурную ценность.

«От Брюса Ли до Джеки Чана, от «Крадущегося тигра, затаившегося дракона» до «Воина-волка» — эти фильмы продемонстрировали миру силу духа и энергию китайского народа», — заявил глава Фонда кино Китая Чжан Цилинь. «Они — наша визитная карточка в мире кино».

Тем не менее использование ИИ в киноиндустрии вызывает споры. Ранее в июне представители международных профсоюзов аниматоров, сценаристов и актеров провели акцию протеста на фестивале анимации в Анси, выражая опасения по поводу возможного вытеснения специалистов генеративными технологиями.

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