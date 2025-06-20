Эстония начала строить на границе с Россией десятки бункеров 20.06.2025, 13:50

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Таллинн готовится к агрессии.

Власти Эстонии приступили к возведению первого участка Балтийской защитной зоны — оборонительной линии на границе с Россией, пишет ERR.

К осени 2025 года Силы обороны страны совместно с Национальным центром оборонных инвестиций (RKIK) планируют построить до 28 бункеров и десять складских объектов, а также оборудовать до четырех километров противотанковых рвов, рассказал представитель Эстонского института ядерной энергетики, отвечающий за создание фортификационной линии, Армин Сийливаск.

Сейчас на пограничной полосе в соответствии с потребностями Сил обороны роются траншеи шириной в четыре и глубиной в два метра. «Противотанковый ров останавливает противника, он замедляет его действия, и когда тот прокладывает в траншее проход, то становится очень хорошей целью для нашего оружия», — отметил командир инженерного отделения дивизии Сил обороны подполковник Айнар Афанасьев.

Сеть защитных сооружений станет частью пограничной инфраструктуры и поспособствует охране границы в мирное время. «Это все же глубокий ров. Это в какой-то степени задержка и выигрыш времени, чтобы мы могли [в случае угрозы] отреагировать на событие», — рассказал руководитель кордона Пиуза департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Ромет Нийлус.

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