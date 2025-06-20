Ученые: Позитивный настрой помогает сохранить память в пожилом возрасте 20.06.2025, 16:44

Будьте оптимистами смолоду.

Оптимистичный взгляд на жизнь способен замедлить возрастное снижение памяти — к такому выводу пришли ученые из Великобритании, США и Испании, пишет New Voice.

Результаты 16-летнего исследования, опубликованные в журнале Aging & Mental Health, показали: люди старше 50 лет с более высоким уровнем психологического благополучия демонстрировали лучшие результаты в тестах на память.

В исследовании участвовало 10 760 человек, которых каждые два года оценивали по тестам на запоминание слов и анкете о качестве жизни. Оценивались такие показатели, как чувство контроля над жизнью, возможность делать собственный выбор и ощущение наполненности.

Ученые обнаружили небольшую, но стабильную связь между уровнем благополучия и памятью. Причем этот эффект сохранялся даже после учета симптомов депрессии — известного фактора риска для когнитивного здоровья.

Исследование подчеркивает, что психосоциальные факторы играют важную роль в здоровье мозга. Специалисты отмечают, что забота о психическом состоянии, регулярная физическая активность и социальная вовлеченность могут снизить риск когнитивных нарушений в будущем.

Хотя авторы не нашли доказательств того, что хорошая память ведет к улучшению благополучия, они не исключают такой возможности. По их мнению, позитивный настрой может быть одним из факторов профилактики деменции и поддержания ясности ума в зрелом возрасте.

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