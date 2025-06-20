В Кремле заявили, что прекращение огня им не нужно

В Кремле заявили, что прекращение огня им не нужно8
- 20.06.2025, 17:18
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Песков отверг предложения Трампа.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор Россия не намерена заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, поскольку обладает «стратегическим преимуществом» в войне
Об этом он сказал в интервью Sky News.
«Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Почему мы должны его терять? Мы не собираемся его терять. Мы идем вперед. Мы продвигаемся и будем продолжать продвигаться», — приводит издание слова Пескова.
При этом он утверждает, что Россия «могла бы согласиться на перемирие» в случае, если страны Запада на время прекращения огня обязались бы прекратить поставки оружия Украине.
«Перемирие — это перемирие, это означает, что вы останавливаетесь. Но Америка не говорит: „мы прекратим все поставки“, как и Британия и Франция. В этом проблема», — ответил Песков на вопрос о том, готова ли Москва взять на себя аналогичные обязательства.