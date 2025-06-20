Женской сборной Сенегала по баскетболу запретили въезд в США 2 20.06.2025, 17:33

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Спортсменкам не выдали визы.

Женская сборная Сенегала по баскетболу не сможет провести тренировочный лагерь в США в рамках подготовки к «Афробаскету-2025» из-за отказа в выдаче виз нескольким членам команды.

Об этом сообщает InsideTheGames.

Пятеро игроков и 13 членов персонала сборной Сенегала планировали присоединиться к партнершам по команде и тренерам, которые уже находятся в США, чтобы подготовиться к женскому «Афробаскету-2025» года, который запланирован на следующий месяц в Кот-д'Ивуаре. Однако их заявки на визы не были одобрены.

Премьер-министр Сенегала Усман Сонко заявил, что команда теперь будет проводить подготовку к предстоящим соревнованиям в Дакаре.

Отмечается, что отказ в визах произошел на фоне новых предложений американской администрации по усилению ограничений на поездки граждан около 25 африканских стран, включая Сенегал.

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