Украинская разведка имеет доказательства подготовки Россией военных операций в Европе

Украинская разведка имеет доказательства подготовки Россией военных операций в Европе4
- 22.06.2025, 17:35
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Зеленский выступил с заявлением после встречи с Будановым.
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявил о наличии доказательств подготовки Россией новых военных операций на территории Европы.
Об этом глава украинского государства написал в Telegram.
Зеленский выступил с заявлением после встречи с руководителем ГУР Кириллом Будановым.
«Фиксируем дальнейший интеллектуальный регресс российского руководства и имеем доказательства, что они готовят новые военные операции на территории Европы», – написал президент.
Он отметил, что Украина будет информировать партнеров о фактах, полученных украинской разведкой.
«Готовим совместные решения на защиту вместе, в частности, с Великобританией и Евросоюзом», – сообщил Зеленский.