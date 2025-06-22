Украинская разведка имеет доказательства подготовки Россией военных операций в Европе 4 22.06.2025, 17:35

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Зеленский выступил с заявлением после встречи с Будановым.

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье заявил о наличии доказательств подготовки Россией новых военных операций на территории Европы.

Об этом глава украинского государства написал в Telegram.

Зеленский выступил с заявлением после встречи с руководителем ГУР Кириллом Будановым.

«Фиксируем дальнейший интеллектуальный регресс российского руководства и имеем доказательства, что они готовят новые военные операции на территории Европы», – написал президент.

Он отметил, что Украина будет информировать партнеров о фактах, полученных украинской разведкой.

«Готовим совместные решения на защиту вместе, в частности, с Великобританией и Евросоюзом», – сообщил Зеленский.

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