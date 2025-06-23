Axios: Израиль помог США перед ударом по Ирану 23.06.2025, 10:13

Уничтожение иранской ПВО открыло путь для американских бомбардировщиков B-2.

За 48 часов до американского ракетного удара по иранским ядерным объектам, в частности в Фордо, израильские военно-воздушные силы уничтожили несколько систем противовоздушной обороны Ирана.

Это произошло по просьбе президента США Дональда Трампа, сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

Операция стала кульминацией длительного периода тесной координации между США и Израилем, в частности относительно политики сдерживания Ирана и его ядерной программы. Как отмечает Axios, именно партнерство достигло своего пика в последние часы перед атакой, когда Израиль непосредственно присоединился к обеспечению военной операции США.

«Я хочу поблагодарить и поздравить премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Мы работали как команда, как, пожалуй, ни одна команда раньше не работала, и мы прошли долгий путь, чтобы уничтожить эту ужасную угрозу для Израиля», — заявил Трамп в обращении к нации после объявления об ударе.

По словам источников, решение о координации действий приняли после того, как Трамп решил нанести удар по иранским ядерным объектам. В ответ на запрос президента США, Нетаньяху согласился оказать помощь.

США передали Израилю перечень систем ПВО, которые надо было уничтожить, чтобы обеспечить беспрепятственный пролет американских стратегических бомбардировщиков B-2. Израильские воздушные удары, состоявшиеся за двое суток до атаки США, были сосредоточены на юге Ирана. Их цель — снизить риск для американских самолетов во время атаки на подземный объект в Фордо, который Пентагон планировал уничтожить бомбами для разрушения бункеров.

Накануне удара Нетаньяху и министр обороны Израиля Исраэль Кац провели телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и министром обороны Питом Хегсетом.

«Мы не давили на США, чтобы они присоединились к войне. Мы были осторожны, чтобы не создать впечатление, будто Израиль втягивает Америку в конфликт», — заявил один из израильских чиновников. В то же время он добавил, что «Бог ожесточил сердце фараона — верховный лидер Ирана Хаменеи повел себя как идиот и отклонил любые предложения США».

После завершения операции президент Трамп позвонил премьеру Израиля, чтобы проинформировать его о ходе удара. Американские источники сообщили, что Трамп стремится к миру и не планирует дальнейших атак, если Иран не ответит силой. «Он готов действовать, если по американским войскам будет нанесен удар, но хочет избежать эскалации», — заявил один из американских чиновников.

Несмотря на это, израильская сторона указывает, что реакция Ирана на удары еще неизвестна, и именно она может определить дальнейшее развитие событий. По словам источника, США дали понять: для них эта фаза операции завершена, хотя Израиль может продолжать собственные удары.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com