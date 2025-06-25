Генсек НАТО: Все страны, включая США, полностью привержены поддержке Украины 25.06.2025, 22:38

Марк Рютте

Никто из членов НАТО не «наивен» относительно России.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал интервью агентству Reuters по итогам саммита альянса, прошедшего в Гааге. Основные тезисы приводит BBC.

Никто из членов НАТО не «наивен» относительно России, и у всех «более-менее одинаковая оценка» ее намерений.

«Все НАТО, включая Соединённые Штаты, полностью привержено поддержанию способности Украины вести войну, чтобы достичь того, что если будет какое-либо мирное соглашение — или прекращение огня, — то оно будет прочным и долгосрочным».

Европейские члены НАТО постепенно будут брать на себя большую долю поддержки Украины, однако часть помощи продолжит поступать и от США. Соединенные Штаты будут «очень вовлечены в обмен разведданными, но также и в практическую военную поддержку», в том числе потенциально и системы ПВО. «Думаю, будет всё ещё большое, огромное участие США», — сказал Рютте.

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