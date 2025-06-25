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Генсек НАТО: Все страны, включая США, полностью привержены поддержке Украины

  • 25.06.2025, 22:38
Генсек НАТО: Все страны, включая США, полностью привержены поддержке Украины
Марк Рютте

Никто из членов НАТО не «наивен» относительно России.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал интервью агентству Reuters по итогам саммита альянса, прошедшего в Гааге. Основные тезисы приводит BBC.

Никто из членов НАТО не «наивен» относительно России, и у всех «более-менее одинаковая оценка» ее намерений.

«Все НАТО, включая Соединённые Штаты, полностью привержено поддержанию способности Украины вести войну, чтобы достичь того, что если будет какое-либо мирное соглашение — или прекращение огня, — то оно будет прочным и долгосрочным».

Европейские члены НАТО постепенно будут брать на себя большую долю поддержки Украины, однако часть помощи продолжит поступать и от США. Соединенные Штаты будут «очень вовлечены в обмен разведданными, но также и в практическую военную поддержку», в том числе потенциально и системы ПВО. «Думаю, будет всё ещё большое, огромное участие США», — сказал Рютте.

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