Генсек НАТО: Все страны, включая США, полностью привержены поддержке Украины
- 25.06.2025, 22:38
Никто из членов НАТО не «наивен» относительно России.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте дал интервью агентству Reuters по итогам саммита альянса, прошедшего в Гааге. Основные тезисы приводит BBC.
Никто из членов НАТО не «наивен» относительно России, и у всех «более-менее одинаковая оценка» ее намерений.
«Все НАТО, включая Соединённые Штаты, полностью привержено поддержанию способности Украины вести войну, чтобы достичь того, что если будет какое-либо мирное соглашение — или прекращение огня, — то оно будет прочным и долгосрочным».
Европейские члены НАТО постепенно будут брать на себя большую долю поддержки Украины, однако часть помощи продолжит поступать и от США. Соединенные Штаты будут «очень вовлечены в обмен разведданными, но также и в практическую военную поддержку», в том числе потенциально и системы ПВО. «Думаю, будет всё ещё большое, огромное участие США», — сказал Рютте.