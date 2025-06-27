Путинист Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге 27.06.2025, 2:46

Актеру и певцу устанавливают стент.

Народный артист России Михаил Боярский находится в Мариинской больнице на плановом обследовании, сообщили ТАСС в Театре имени Ленсовета.

«Михаил Сергеевич находится в Мариинской больнице на плановом обследовании в связи с установкой стента», — рассказали агентству в пресс-службе театра.

Сын актера Сергей Боярский также подтвердил РЕН ТВ, что у Михаила возникли «сложности после стентирования артерии в ноге».

«Надеюсь завтра отпустят домой», — сказал <>bСергей Боярский.

В середине апреля Михаил Боярский также был госпитализирован с переломом ребра в Мариинскую больницу. По словам сына артиста, он упал после спектакля, в результате чего получил травму.

18 апреля в театре им. Ленсовета сообщили, что он не появится в постановке «Ромео и Джульетта», где должен был играть герцога Эскала. Вместо этого было решено включить голос народного артиста в записи.

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