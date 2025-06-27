BI: ВСУ используют роботов так, как этого не ожидали даже производители 27.06.2025, 14:56

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иллюстративное фот

Роль наземных беспилотников становится все более важной на поле боя.

Наземные роботы, которые во все большем количестве появляются на фронте в Украине, часто используются способом, который не предусматривали даже сами производители. Об этом пишет Business Insider.

Кулдар Вяярси, основатель и генеральный директор эстонской компании Milrem Robotics, говорит, что «украинские военные действительно креативные, и они действительно находят очень простые способы, как получить еще больше от оборудования».

Эстонская компания производит автономных наземных роботов, которые могут собирать разведывательные данные, эвакуировать раненых солдат, обезвреживать взрывные устройства и выполнять функцию мобильной огневой платформы, если поставить на них турель с пулеметом. Но в условиях войны, когда креативность - «это буквально вопрос жизни и смерти», украинские военные находят способы адаптации этих роботов и к другим задачам, говорит Вяярси.

Он отказался раскрывать подробности о том, что же такое необычное придумали украинские военные, сославшись на соображения секретности. Но отметил, что «креативность украинских войск действительно вызывает восхищение».

Александр Ябчанка, руководитель роботизированных систем украинского батальона «Волки Да Винчи», рассказал Business Insider, что его подразделение использует наземных роботов в частности для минирования местности, эвакуации погибших и подрыва важных российских объектов.

Силы обороны используют не только эстонских роботов, но и образцы отечественного производства. Большинство моделей предусматривают возможность их модификации под различные задачи.

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Вяярси говорит, что война в Украине оправдала ставку его компании на эту технологию, хотя до 2022 года существовали сомнения относительно наземных роботов, несмотря на признание их потенциальной пользы в оборонной сфере.

Эта война «продемонстрировала, что беспилотные наземные транспортные средства играют действительно важное место на поле боя», - сказал он.

Как отмечает Business Insider, западные армии ранее уже использовали роботов в предыдущих конфликтах, но совсем не в таких масштабах, которые есть в Украине. По словам Вяярси солдаты могут «использовать беспилотные системы как первую линию обороны или наступления» и им не нужно перебрасывать войска на переднюю линию.

«Я считаю очень важным то, что в Европе нам нужно изучать, и очень серьезно изучать то, что происходит в Украине: что работает, что нет, какой образ мышления нужно изменить, чтобы быть лучше оснащенными, если - надеюсь, этого никогда не произойдет - но если Россия решит расширить свою военную активность», - сказал эстонский предприниматель.

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