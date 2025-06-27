Эксперты выбрали лучший бюджетный смартфон 2025-го года 27.06.2025, 20:07

Это не Samsung или Xioami.

За последние пару лет среднебюджетные смартфоны достигли такого уровня, что стали не только жизнеспособной альтернативой флагманам, но и зачастую крайне оптимальной.

Один из таких – Nothing Phone 3a Pro. При цене 450 долларов вы не найдете более сбалансированного телефона, чем этот, говорится в заметке ZDNET.

Чем же выделяется это устройство? Во-первых, своим дизайном. «Прошка» получила прозрачную заднюю панель со встроенной системой Glyph Interface с 3 LED-полосками, которые мигают, указывая на входящие уведомления, сообщения и таймеры.

Кроме того, радует оболочка Nothing. Здесь используется матричный шрифт, из-за чего создается впечатление, будто держишь в руках не новый телефон, а старый гаджет из 90-х. Кому-то это решение покажется спорным, но многие наверняка оценят минимализм Nothing OS.

С процессором Snapdragon 7s Gen 3 в паре с 12 ГБайт оперативной памяти смартфон справляется с большинством задач, включая быструю прокрутку соцсетей и игры. Аккумулятор емкостью 5000 мАч – один из самых живучих телефонов в своем сегменте, пишет автор. А 50-ваттная зарядка восполнит 100% за 50 минут.

Еще одна сильная сторона Nothing Phone 3a Pro – его камеры. Помимо 32-Мп «фронталки» установлено трио модулей на 50+50+8 мегапикселей с оптостабом у главного датчика и 3-х оптическим зумом у телевика.

Стоимость базовой версии Nothing Phone 3a Pro на 12+256 ГБ составляет 459 долларов. За эти деньги покупатели получают «середнячок» с отличной камерой, хорошей производительностью, надежной батареей и уникальным дизайном.

Сейчас ни Samsung, ни Google, ни другой Android-бренд не предлагает что-то со схожими характеристиками и за те же деньги, считают в ZDNET.

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