Портников «предостерег» Путина от шага, на который он почти решился 28.06.2025, 17:06

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Виталий Портников

«Это очень опасно».

Известный украинский публицист Виталий Портников предположил, что глава Кремля Путин напуган решительностью президента США Дональда Трампа в вопросе помощи Израилю путем разгрома ядерных объектов Ирана.

Такого рода жест одного из ключевых «игроков» НАТО указывает на то, что 5 статья устава Альянса действует, а значит России опасно нападать на одну из стран-членов военного блока.

Мнение Виталия Портникова можно узнать из его интервью для канала «И грянул Грэм» на YouTube, пишет dialog.ua.

- Я считаю, что после саммита НАТО в Гааге и констатации приоритетности 5 статьи, эта угроза уменьшилась, чем еще недавно можно было говорить, потому что Путин готов был бы проверять 5 статью НАТО на прочность, если бы США двусмысленно высказывались относительно своего ответа на такого рода проверку, а поскольку есть совершенно недвусмысленный ответ сейчас, то это очень опасно для России, то есть в комплексе удар по Ирану и поддержка Трампом незыблемости 5 статьи создает достаточно серьезные риски. По крайней мере, если бы я был советником одного из постоянных членов Совета безопасности РФ, я бы им категорически не советовал дурить, - высказал свою точку зрения публицист.

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