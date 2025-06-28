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Портников «предостерег» Путина от шага, на который он почти решился

  • 28.06.2025, 17:06
  • 1,626
Портников «предостерег» Путина от шага, на который он почти решился
Виталий Портников

«Это очень опасно».

Известный украинский публицист Виталий Портников предположил, что глава Кремля Путин напуган решительностью президента США Дональда Трампа в вопросе помощи Израилю путем разгрома ядерных объектов Ирана.

Такого рода жест одного из ключевых «игроков» НАТО указывает на то, что 5 статья устава Альянса действует, а значит России опасно нападать на одну из стран-членов военного блока.

Мнение Виталия Портникова можно узнать из его интервью для канала «И грянул Грэм» на YouTube, пишет dialog.ua.

- Я считаю, что после саммита НАТО в Гааге и констатации приоритетности 5 статьи, эта угроза уменьшилась, чем еще недавно можно было говорить, потому что Путин готов был бы проверять 5 статью НАТО на прочность, если бы США двусмысленно высказывались относительно своего ответа на такого рода проверку, а поскольку есть совершенно недвусмысленный ответ сейчас, то это очень опасно для России, то есть в комплексе удар по Ирану и поддержка Трампом незыблемости 5 статьи создает достаточно серьезные риски. По крайней мере, если бы я был советником одного из постоянных членов Совета безопасности РФ, я бы им категорически не советовал дурить, - высказал свою точку зрения публицист.

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