Сколько стоит летний отдых за границей с вылетом из Минска 3.06.2025, 10:18

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Турция — от 1600 евро, Египет — около 1800 долларов, и «дешевый» Таиланд.

Турфирмы Беларуси назвали стоимость отдыха в Египте, Турции, Болгарии летом 2025.

Важно понимать: однозначную «среднюю цену» назвать сложно. На нее влияет очень много факторов — уровень отеля, количество звезд, качество обслуживания, питания, напитков, расстояние до пляжа, время трансфера из аэропорта и другие мелочи, рассказывает «КП».

Отдых в Египте

По информации от минского турагентства, в начале летнего сезона тур в Египет на 9—10 ночей обойдется минимум в 1800 долларов (в белорусских рублях). При этом речь идет об отеле среднего уровня. Если хочется лучших условий, то стоит готовиться к сумме от 2000—2200 долларов на двоих (с вылетом из Минска).

Отдых в Турции

Турция остается одним из самых популярных направлений у белорусов. Для тех, кто выбирает отдых по системе «всё включено» с вылетом из Минска чартером, цена в начале лета стартует от 1600—1800 евро за 9—10 ночей на двоих — это самый простой вариант. Более комфортные отели обойдутся от 2000 евро.

Отдых в Таиланде

Белорусы все чаще выбирают Таиланд. Сейчас там сезон дождей, поэтому нужно быть готовым к влажной погоде, хоть дожди и не идут все время.

По словам турагентов, сейчас наиболее выгодно лететь в Таиланд из Москвы — это позволяет заметно сэкономить. Стоимость тура на двоих (9—10 ночей) — от 1600—1800 евро. В «высокий сезон», когда дожди закончатся, аналогичный тур может стоить от 2300 евро.

Отдых в Болгарии

Болгария — один из интересных вариантов сезона-2025, по словам специалистов. Вылет происходит из Вильнюса или Варшавы, а ряд турфирм помогает с получением шенгенской визы, чтобы поехать в Литву или Польшу и уже оттуда лететь в Болгарию.

Стоимость отдыха на двоих — от 1200 евро. Но есть момент: визовую поддержку предоставляют в основном для туров на июль 2025 года, поэтому, если отдых планируется на этот месяц — самое время заниматься организацией.

Отдых в Черногории

Также белорусские турагентства предлагают отдых в Черногории — вылет из Минска с пересадкой в Стамбуле. Но цены не самые доступные: от 2500 евро на двоих и это — без включенного питания.

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