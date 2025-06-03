СБУ в третий раз поразила Крымский мост 3.06.2025, 14:41

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Раскрыты детали новой операции.

Служба безопасности Украины провела очередную уникальную операцию и в третий раз ударила по Крымскому мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным СБУ, операция длилась несколько месяцев. Сначала агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста, а сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 04:44 утра первое взрывное устройство было активировано.

СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст — цього разу під водою!



Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта.



➡️ https://t.co/Rf4fR7QDXk pic.twitter.com/wgsS4HoCbc — СБ України (@ServiceSsu) June 3, 2025

Во время взрыва были сильно повреждены подводные подпорки опор на уровне дна. В СБУ отмечают, что было использовано 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Фактически мост находится в аварийном состоянии.

Председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

«Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам РФ нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост - абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым - это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ», - отметил Малюк.

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